El alquiler de vivienda en Málaga sigue su escalada y cierra el año con un aumento del 9,3%

El precio de la vivienda en alquiler experimentó en Andalucía una subida del 9,9% en 2025 hasta situarse en 13 euros por metro cuadrados, según el último informe de precios del portal inmobiliario Idealista publicado este viernes. En la provincia de Málaga el incremento ha sido del 9,3%, para un valor por metro cuadrado que alcanza los 16,6 euros al mes, siendo la renta más cara de la comunidad andaluza y la cuarta más cara de toda España tras Madrid, Barcelona y Baleares.

Los precios de las viviendas en alquiler han crecido en el último año en todas las provincias andaluzas y la de Jaén (11,1 %) encabeza las subidas, seguida de Málaga (9,3%), Sevilla (9,3%) y Huelva (8,7%). Las menores subidas interanuales, en cambio, se han registrado en Granada (6,2%), Cádiz (7,4%), Almería (7,5%) y Córdoba (7,6%).

A pesar de esta subida Jaén es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,3 euros el metro. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga con 16,6 euros al mes, seguida de Sevilla (11,7 euros) y Cádiz (10,4).

La tendencia del precio de las rentas es alcista entre las capitales andaluzas durante el último año y encabeza las subidas la ciudad de Jaén (8,8%), seguida de Huelva (7%), Sevilla (7%), Cádiz (5,8%) y Almería (5,3%). Los menores incrementos se han producido en Córdoba (4,3%), Granada y Málaga (4,7% en ambos casos).

Subidas en casi todas las provincias españolas

Todas las provincias españolas registran precios del alquiler más elevados que hace un año con una excepción: Girona, donde se han reducido un 1,5%. El mayor incremento se ha registrado en Lleida, donde los precios ascendieron un 16,4%. También han sido relevantes las subidas registradas en Ciudad Real (14,8%), Guadalajara (14,8%), Burgos (12,5%) y Segovia (12,4%). En Madrid se han encarecido un 10,4%, mientras que en la provincia de Barcelona se ha quedado en un 2,5%.

El ranking de las provincias más caras está encabezado por Madrid (20,8 euros al mes), Barcelona (20,4), Baleares (19,1) y Málaga (16,6). Jaén es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,3 euros/m2, seguida por Ciudad Real, Zamora y Badajoz (7,1 euros en los tres casos).

Escenario del alquiler en Málaga capital

Málaga es la capital andaluza donde resulta más caro alquilar una vivienda, con 15,8 euros al mes, seguida por Sevilla (12,9 euros), mientras que Jaén (8,2), Córdoba (9) y Almería (9,1) son las capitales más económicas de Andalucía.

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Entre los grandes mercados, las mayores subidas se han producido en Madrid (9,7%), Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia (6,4%), Palma (6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona (1,9%).

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros el metro, seguida por Madrid (22,7) y Palma (18,3). En cuarto lugar, se sitúa San Sebastián (17,9) y a continuación están Valencia (15,9) y Málaga (15,8). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (7,6 euros), Ciudad Real, Badajoz y Lugo (7,9 euros en los tres casos).

"Falta de oferta disponible"

Para el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, el mayor problema que afronta ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la "falta de oferta disponible".

"La competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos es terrible. Los propietarios de la poca oferta disponible reciben decenas y decenas de contactos por sus viviendas y el abanico de perfiles entre los que poder elegir es inmenso. Y obviamente siempre se decantan por aquellos que les ofrecen una mayor seguridad, aunque se trate de perfiles sobrecualificados. Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. O sea, que la 'elitización del alquiler' cada vez deja fuera a más gente", asegura.

Con respecto a los precios, Iñareta dice que ya es palpable que se están "suavizando" en las zonas en las que se han topado, mientras siguen subiendo en zonas en las que no se ha intervenido. "Pero el coste de mantener el control de precios lo pagan los que buscan casa y comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones siguen endureciéndose. Estamos en una lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas", ha añadido.