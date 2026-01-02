El PSOE denuncia el cierre de 355 aulas públicas en Andalucía, 69 en Málaga

El PSOE ha denunciado el cierre de 355 aulas públicas en Andalucía entre Educación Infantil y Primaria durante este curso escolar, 69 en la provincia de Málaga, que se unen a las ya suprimidas desde 2019 y que suman un total de 2.758 cerradas en la enseñanza pública andaluza.

El PP ha cerrado ya ese volumen de aulas desde que gobierna la Junta, "cifra que no alcanza las 3.000 porque estamos en año electoral", según ha asegurado el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar.

Aguilar ha lamentao que la provincia sea la tercera provincia más afectada de Andalucía, solo por detrás de Sevilla, con 95 aulas cerradas, y Cádiz, con 92, según se recoge en el BOJA del pasado 18 de diciembre. Así, Aguilar ha advertido de que la Consejería de Desarrollo Educativo ha eliminado 360 unidades educativas en este curso escolar, que se suman a las ya suprimidas desde 2019, alcanzando un total de 2.758 aulas cerradas en la enseñanza pública andaluza. “No se ha llegado a las 3.000 aulas cerradas porque estamos ya en año electoral y Moreno Bonilla intenta tapar parte de este ataque a la educación pública para aplicarla en el próximo curso si sigue de presidente”, ha asegurado.

“Estos recortes, que se unen a los cientos que ya se han producido, hacen que la educación pública en la provincia de Málaga y en Andalucía esté siendo atacada de una manera sistemática por el Gobierno de Moreno Bonilla”, ha señalado. “Si la natalidad está descendiendo y hay menos alumnos en la educación pública, lo que hay que hacer es reducir la ratio para poder atender mejor al alumnado y en mejores condiciones por parte del profesorado, y no cerrar aulas”, ha reivindicado.

Según el registro publicado en el BOJA recientemente, se han suprimido 355 aulas en Infantil y Primaria en Andalucía. En Educación Infantil, de 3 a 6 años, se han eliminado 341 aulas mientras solo se han creado 163, lo que supone una pérdida neta de 177 líneas. En Educación Primaria, se han cerrado 433 aulas frente a la creación de 260, con un saldo negativo de 170 líneas menos.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha defendido que “los recortes en la educación pública son recortes en igualdad, porque solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades, ese ascensor social que permite que los niños y niñas puedan aspirar a un mejor futuro en condiciones de equidad”. Además, ha alertado de la “falta de transparencia” de la Junta de Andalucía, ya que “seguimos sin conocer el número real de aulas suprimidas en Secundaria, lo que demuestra que el Gobierno andaluz quiere ocultar el alcance real de estos recortes”.

Por último, el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, ha exigido a Moreno Bonilla "que pare ya con el cierre de unidades escolares, la educación pública sigue sin una financiación adecuada y que, ante una menor demanda, la respuesta sea bajar la ratio y no eliminar aulas. No puede ser que los recortes siempre recaigan sobre la educación pública mientras se protege a la privada y concertada”.