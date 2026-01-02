Solidaridad
Los Reyes Magos repartirán en la sede de Inpavi en Málaga más de 1.350 juguetes
La ONG que tiene su sede en La Corta celebrará este sábado la llegada de Sus Majestades para 400 niños en situación de pobreza de La Corta
La ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga, que tiene su sede en la barriada de La Corta, celebra este sábado la tradicional ‘Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguete’. Con ella, Sus Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar se encargarán de repartir a 400 niños (desde 0 a 12 años) en situación de pobreza o de exclusión social mas de 1.350 juguetes nuevos, mochilas escolares y 400 meriendas, informa una nota.
La llegada de los Reyes Magos estará acompañada de una fiesta con payasos y cantajuegos así como del mago Kero, para las 280 familias cuyos niños serán atendidos por el trío de Oriente.
Campaña que se va ampliando
Aunque esta campaña empezó en la barriada de La Corta, en la actualidad cubre toda Málaga capital; pero también Almogía, Cártama, Torremolinos, Alhaurín El Grande y Antequera.
Desde hace más de 25 años la esencia de la campaña es la misma: ayudar a todos los pequeños de la casa a disfrutar de la Navidad, como cualquier niño de su edad, a la vez que se protegen su infancia y su derecho al juego.
