Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primera bebéEl tiempoAtropelloSARECarreterasPedrocheDesaparecidoRestauranteFiesta ilegal
instagramlinkedin

Solidaridad

Los Reyes Magos repartirán en la sede de Inpavi en Málaga más de 1.350 juguetes

La ONG que tiene su sede en La Corta celebrará este sábado la llegada de Sus Majestades para 400 niños en situación de pobreza de La Corta

Los niños reciben sus regalos tras la camaña de INPAVI 2023.

Los niños reciben sus regalos tras la camaña de INPAVI 2023. / INPAVI Kino Ortega

La Opinión

Málaga

La ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga, que tiene su sede en la barriada de La Corta, celebra este sábado la tradicional ‘Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguete’. Con ella, Sus Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar se encargarán de repartir a 400 niños (desde 0 a 12 años) en situación de pobreza o de exclusión social mas de 1.350 juguetes nuevos, mochilas escolares y 400 meriendas, informa una nota.

La llegada de los Reyes Magos estará acompañada de una fiesta con payasos y cantajuegos así como del mago Kero, para las 280 familias cuyos niños serán atendidos por el trío de Oriente.

Campaña que se va ampliando

Aunque esta campaña empezó en la barriada de La Corta, en la actualidad cubre toda Málaga capital; pero también Almogía, Cártama, Torremolinos, Alhaurín El Grande y Antequera.

Noticias relacionadas y más

Desde hace más de 25 años la esencia de la campaña es la misma: ayudar a todos los pequeños de la casa a disfrutar de la Navidad, como cualquier niño de su edad, a la vez que se protegen su infancia y su derecho al juego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
  3. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  4. El restaurante de Málaga que tiene su propia pescadería: con el 'mejor pescaíto' fresco por apenas 6 euros
  5. El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
  6. Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
  7. Maldita Dolores': así es el nuevo restaurante de Málaga que abre en la antigua Cosmopolita
  8. Tragedia en Málaga: un hombre de 57 años fallece arrollado por el Cercanías en Los Prados

Málaga alcanza un nuevo máximo histórico de empresas y roza las 60.000

Málaga alcanza un nuevo máximo histórico de empresas y roza las 60.000

Los Reyes Magos repartirán en la sede de Inpavi en Málaga más de 1.350 juguetes

Los Reyes Magos repartirán en la sede de Inpavi en Málaga más de 1.350 juguetes

Astilleros Nereo pide la suspensión temporal de las obras del paseo de Pedregalejo

Astilleros Nereo pide la suspensión temporal de las obras del paseo de Pedregalejo

Lotería La Piedad, la Doña Manolita del Sur, firma un 2025 para la historia: 10 grandes premios en un solo año

Tercer vía crucis para la Bahía de Málaga

Las obras del metro de Málaga obligan a Nueva Esperanza a cambiar su itinerario de ida y de regreso el Martes Santo

Las obras del metro de Málaga obligan a Nueva Esperanza a cambiar su itinerario de ida y de regreso el Martes Santo

Los vecinos piden que la EDAR no se construya en la recién inundada Vega de Mestanza

Los vecinos piden que la EDAR no se construya en la recién inundada Vega de Mestanza

De la polarización al inicio del ciclo electoral

De la polarización al inicio del ciclo electoral
Tracking Pixel Contents