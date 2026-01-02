Este sábado arranca el Jubileo por el centenario del beato padre Arnáiz

El 18 de julio de 2026 se cumplirá un siglo de la muerte del beato jesuita Tiburcio Arnáiz (Valladolid 1866, Málaga 1926), el sacerdote que se volcó con los más pobres de El Perchel, al llevar la educación a los corralones, además de fundar la asociación de misioneras de las doctrinas rurales.

Para celebrar el centenario, la Santa Sede ha concedido a la Diócesis de Málaga un Jubileo que comenzará este sábado 3 de enero y concluirá el 20 octubre, aniversario de su beatificación, que tuvo lugar en 2018.

Por este motivo, el jubileo arrancará este sábado a las 12 de la mañana, con la celebración de una eucaristía en la Iglesia del Sagrado Corazón, en calle Compañía, donde descansan sus restos. La misa estará presidida por Francisco Pérez, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela.

El padre Tiburcio Arnáiz. / La Opinión

¿En qué consiste un jubileo?

El Jubileo concedido a la Diócesis de Málaga por la Santa Sede supone, para los católicos, la concesión de la indulgencia plenaria o remisión de la pena temporal por los pecados.

Como precisa el último boletín del Patronato del Padre Arnáiz, para obtener esta indulgencia plenaria es necesario peregrinar al templo jubilar, es decir, la iglesia del Sagrado Corazón, y rezar, además de confesarse y recibir la comunión. En caso de que no se pueda confesar y comulgar en el mismo momento de la visita, "se puede hacer unos ocho días antes o después", informa el boletín.

Beatificación del Padre Arnaiz en Málaga, en octubre de 2018. / La Opinión

Sin explicación científica

La beatificación del padre Arnáiz tuvo lugar el 20 de octubre de 2018 en la Catedral de Málaga, después de que, como adelantó La Opinión, en diciembre de 2016 una comisión de ocho médicos nombrada por el Vaticano validara la recuperación milagrosa, sin explicación científica, de un malagueño en 1994.

El paciente sufrió un infarto y, tras 10 minutos sin oxígeno y ocho días en coma, no tuvo daños cerebrales, pese a que así lo indicaban las pruebas radiológicas. La familia rezó al padre Arnáiz por su recuperación.

Inauguración del monumento al padre Arnaiz en 2005. / Arciniega

Una labor incansable

Además de su reconocida actividad en los corralones del Perchel, la vida del jesuita vallisoletano fue la del compromiso con los más desfavorecidos, desde personas sin recursos a obreros y presos, un trabajo apostólico que se desarrolló por la provincia de Málaga y muchos puntos de Andalucía.

Como muestra, comentaba a este diario en 2009 su biógrafo, el padre Vicente Luque, en 1914 aparecían recogidas misiones, ejercicios y charlas del padre Arnáiz en Málaga capital, pero también en Antequera, Coín, Colmenar, Algarrobo, Vélez, Sevilla y Chucena, entre otros pueblos y ciudades.

La popularidad del jesuita ya pudo calibrarse en 2005, cuando en El Perchel, junto al actual Corte Inglés, se inauguró un monumento en su memoria, obra del escultor malagueño José Antonio Rodríguez Muñoz, costeado por suscripción popular.