Los vecinos piden que la EDAR no se construya en la recién inundada Vega de Mestanza

El desbordamiento del río Guadalhorce por Cártama y Alhaurín El Grande, el pasado fin de semana, ha servido de argumento a la plataforma ciudadana Salvemos la Vega de Mestanza para volver a señalar como errónea la decisión de la Junta de Andalucía de construir en la Vega la EDAR Málaga Norte, la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

En declaraciones a La Opinión, la portavoz de la plataforma, Mari Carmen Mestanza, recordó que «cuando el río baja desbordado, su desahogo es por la Vega de Mestanza, que se ha inundado y es el agua que ha inundado la Estación de Cártama».

Mari Carmen Mestanza recordó que el agua que inunda la última vega sin construir del término municipal de Málaga «empapa la tierra que se queda perfecta, por esa hermandad entre la vega y el río».

Para la portavoz de la plataforma ciudadana, «si hubieran hecho la estación depuradora, ahora estaríamos hablando de una catástrofe, porque el agua no habría podido salir y se habría salido por Campanillas».

Otra vista de la Vega de Mestanza, inundada por el Guadalhorce el pasado fin de semana. / La Opinión

Esta vecina recordó que «el sentido común de los antiguos hacía que nunca se construyera en una vega, porque es el espacio que tiene el río para desbordarse; por eso decían que el río reclamaba su sitio».

En su opinión, este nuevo desbordamiento del río Guadalhorce vuelve a demostrar «que la Vega de Mestanza es necesaria».

Obras paralizadas

Como informó este diario, en junio del año pasado el TSJA ordenó la paralización de las obras preparatorias de la EDAR, al estimar el recurso de la Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas.

En la sentencia, el TSJA reprochó a la Junta de Andalucía que el estudio del impacto ambiental no se completara «con un estudio de las alternativas posibles para la instalación de la depuradora».

El río Guadalhorce entra por la Vega de Mestanza. / La Opinión

A este respecto, subrayó que el estudio «debió extremarse teniendo en cuenta que la Vega de Mestanza ha sido nombrada oficialmente, como parte del Corredor Biológico Mundial, pasando a ser un punto estratégico del mismo, al ser elegido como Kilómetro Cero del Sur de Europa» (...) «por su alto valor ecológico».

El TSJA también reprochó a la administración autonómica que las otras alternativas para instalar la EDAR se desecharan sólo por motivos económicos, sin entrar a valorar «los efectos del proyecto sobre el medio ambiente».

El abogado de los vecinos

En declaraciones esta semana a este diario, el abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, informó de que la Junta de Andalucía recurrió la sentencia del TSJA.

«Será el propio tribunal el que tenga que pronunciarse. En el supuesto de admitirlo a trámite, lo remitirá al Tribunal Supremo, y yo me personaré y pediré que revise, en primer lugar, si lo interpuso en plazo; y por otro lado, que no se admita a trámite porque carece de interés casacional objetivo», indicó.

El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, durante una rueda de prensa en la Vega de Mestanza. / A.V.

Marcelino Abraira recordó que el Tribunal Supremo «no es una segunda instancia y no se puede alterar la prueba dicha por el TSJA», además que no se admiten a trámite «nueve de los diez que llegan, aproximadamente».

En su opinión, «los acontecimientos últimos avalan la locura de tratar de ubicar la EDAR en la Vega». Por eso, confió en que «más pronto que tarde, se olviden de la Vega y dejen tranquila a la gente».