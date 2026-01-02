La venta de coches en Málaga crece en 2025 hasta las casi 30.000 matriculaciones y se acerca al nivel prepandemia

La venta de coches nuevos en Málaga ha registrado en este recién concluido 2025 las mejores cifras de los últimos años, cada vez más cerca de los niveles de actividad de la época de la prepandemia. La provincia de Málaga ha contabilizado un total de 29.893 matriculaciones de turismos y todoterrenos, con un aumento interanual del 22,9%, según datos ofrecidos este viernes por las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores).

Las cifras siguen aún un 6,2% por debajo del nivel de 2019 (se vendieron entonces 31.800 unidades en el último de actividad normalizada antes del gran bajón comercial que trajo el Covid) pero van mejorando año a año. La recuperación del mercado se ha venido ralentizado por diversas circunstancias, entre ellas la escalada de la inflación en 2022 y 2023 o las dudas del comprador en torno al incierto futuro del motor de combustión.

La mejora de las ventas en este 2025 ha sido generalizada en todos los segmentos de compradores. En el canal de empresas, la subida es del 30,1%% hasta las 8.459 matriculaciones, y por el de los 'rentacar', cuyas compras para sus flotas de alquiler de vehículos suben un 45% para un total de 2.754 unidades. El tercer pilar, y el más importante para los concesionarios, es el de particulares, que sube un 17,3% y alcanzan las 18.680 matriculaciones.

Los vehículos híbridos y eléctricos copan el mercado de Málaga

El repunte de este 2025 está dominado por un tipo concreto de vehículos: los alternativos a la tradicional combustión. En el caso de Málaga, por ejemplo, las ventas de coches de gasolina en Málaga bajan un 12,3% y las de diésel se desploman un 47%. Según Faconauto, el año pasado se han vendido 7.768 vehículos de gasolina y 767 de diésel, lo que supone una cuota conjunta de menos del 30%.

Enfrente, con más del 70% restante del mercado, está el denominado ‘resto’, donde se incluyen a los híbridos, los eléctricos y los vehículos de gas, con 21.358 matriculaciones y una subida del 52,4%. Así, siete de cada diez coches que se venden en Málaga son ya alternativos a los motores de combustión.

Carga de un coches eléctrico. / Ferran Nadeu

Ventas de coches en España

En España, las ventas de turismos cerraron el año 2025 con un total de 1.148.650 turismos matriculados, un 12,9% más que el año anterior. Los vehículos electrificados (híbridos enchufables o eléctricos puros) acabaron el 2025 con cifras muy positivas, ya que registran un aumento del 94,6% y un total de 225.617 unidades, una cifra histórica que supera, por primera vez, las 200.000 unidades matriculadas en un año.

Los eléctricos puros, en particular, superan el listón de las 100.000 ventas en un año. La cuota de mercado alcanza un 19,6% en el acumulado anual, ocho puntos porcentuales por encima de 2024, que registró un 11,4% de cuota de electrificados.

Por canales, los clientes particulares adquirieron 539.642 turismos y todoterrenos en 2025, un 18,1% más, mientras que las empresas matricularon 418.574 unidades en el año (+12%). Las firmas de 'rent a car' adquirieron 190.434 unidades, lo que supone un aumento del 2,3% en valores interanuales.

Los concesionarios: "Un año mucho mejor de lo esperado"

El director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, afirma que el mercado de la automoción en 2025 se ha comportado "mucho mejor de lo esperado" y se acerca ya a las cifras de ventas que teníamos antes de la pandemia. "Esto se ha debido en gran medida al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados, gracias a que los planes MOVES han funcionado", asevera.

En segundo lugar, ha habido muchas matriculaciones vinculadas a la comunidad valenciana, a medida que los valencianos afectados por la DANA han recuperado su movilidad", ha comentado. Como tercer factor que explica la mejora, Morales cita a los planes de renovación del parque que han estado operativos en muchas comunidades autónomas y que también han sumado a la estadística.

"Con este buen año lo que esperamos es un año 2026 en la misma línea y de hecho la previsión es que cerremos entre 1.250.000 unidades y 1.300.000 unidades. En este caso, si somos capaces de poner en marcha cuanto antes el plan Auto+ de incentivos al vehículo electrificado y también si se pone en marcha ese Plan Nacional de Renovación del Parque que ha quedado recogido en la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada", ha señalado.

Por su parte, Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, destaca que el crecimiento a doble dígito de 2025. "Ha sido un año muy positivo porque además los particulares y las empresas han aumentado su demanda de turismos nuevos tirando del mercado. Cierto es que todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019 pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia", ha expuesto.

Optimismo del sector de automoción para 2026

Anfac espera que 2026 continúe con la senda alcista y que haya una renovación del parque automovilístico, cuya edad media va a superar los 15 años a cierre de 2025. "Los vehículos viejos, no antiguos, los viejos y mal mantenidos no sólo son más contaminantes que los actuales si no que la mayoría no llevan los últimos sistemas de ayuda a la conducción que permiten mitigar e incluso evitar accidentes de tráfico", ha añadido García.

Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, destaca que 2025 ha estado marcado, sobre todo, por la demanda adicional provocada por el efecto DANA y por la entrada de nuevas marcas que, "con una oferta atractiva a precios competitivos, ha dinamizado las compras del canal particular".

"Así, encaramos 2026 con el optimismo de que será el año de la recuperación, en el que superaremos los 1,2 millones de unidades matriculadas. En este sentido, la activación del plan Auto+ supondrá dar continuidad a las ayudas a la compra para seguir impulsando la electrificación, que se acercará a una cuota del 30% en 2026, y queda pendiente completarlo con el plan nacional de renovación del parque, que contempla la Ley de Movilidad Sostenible. Con esta combinación, se construye un marco adecuado para tener una demanda interna fuerte que asegure el futuro del sector", ha afirmado.