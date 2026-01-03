Llega la borrasca Francis: aviso amarillo en Málaga, Cádiz y Huelva por lluvias

. yuLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 3 de enero, avisos de nivel amarillo por lluvia en varias zonas de la provincia Málaga, así como en Cádiz y Huelva, debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora provocada por la borrasca 'Francis'.

Alerta amarilla en Málaga

En Málaga, las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce se verán afectadas por la lluvia. El aviso estará en vigor desde las 18.00 horas de este sábado hasta la medianoche, con precipitaciones estimadas de hasta 15 litros por metro cuadrado en la primera hora y de 60 litros acumulados en doce horas.

A lo largo del día, se espera que llueva en Málaga de forma muy leve durante la mañana, entre las 9.00 y las 11.00 horas de esta mañana, aunque será más un chispeo que una lluvia intensa. A partir de las 19.00 horas es cuando se espera que aumente la lluvia, alcanzando los 10 litros por metro cuadrado a partir de las 20.00 horas.

Durante la noche, se irá alternando momentos de precipitaciones más leves con otros más intensos, hasta que a partir de medianoche se espera que las lluvias sean de carácter tormentoso en Málaga capital, que se mantendrán todo el domingo.

Huelva y Cádiz

Según informa la Aemet, los avisos por precipitaciones estarán activos desde las 9.00 hasta la medianoche de este sábado en las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral. Se prevén acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

Además, en el litoral onubense se ha decretado la alerta amarilla por viento, con rachas máximas que podrían alcanzar los kilómetros por hora, siendo más probables en la zona occidental.

Previsión de dónde se encuentre la borrasca 'Francis' a las 13.00 horas de este sábado. / AEMET

De igual modo, en la provincia de Cádiz, la borrasca 'Francis' motivará la activación de este mismo aviso desde las 15.00 horas hasta el final de la jornada, tanto en el litoral como en el Estrecho. Se prevé una acumulación de agua de hasta 15 l/m2 en la primera hora, que podría alcanzar los 40 l/m2 en las primeras doce horas.