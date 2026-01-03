Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoCabalgataCabalgatas en los distritosCortes de tráficoAutobusesMúsicaNereoFiesta ilegalFunes
instagramlinkedin

El tiempo

Llega la borrasca Francis: aviso amarillo en Málaga, Cádiz y Huelva por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por lluvias para el sábado, 3 de enero, en Málaga, Cádiz y Huelva, ante la llegada de la borrasca 'Francis'

Mapa de porcentaje de probabilidad de lluvia de menos de 10 litros en la provincia de Málaga para este sábado.

Mapa de porcentaje de probabilidad de lluvia de menos de 10 litros en la provincia de Málaga para este sábado. / AEMET

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

. yuLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 3 de enero, avisos de nivel amarillo por lluvia en varias zonas de la provincia Málaga, así como en Cádiz y Huelva, debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora provocada por la borrasca 'Francis'.

Alerta amarilla en Málaga

En Málaga, las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce se verán afectadas por la lluvia. El aviso estará en vigor desde las 18.00 horas de este sábado hasta la medianoche, con precipitaciones estimadas de hasta 15 litros por metro cuadrado en la primera hora y de 60 litros acumulados en doce horas.

A lo largo del día, se espera que llueva en Málaga de forma muy leve durante la mañana, entre las 9.00 y las 11.00 horas de esta mañana, aunque será más un chispeo que una lluvia intensa. A partir de las 19.00 horas es cuando se espera que aumente la lluvia, alcanzando los 10 litros por metro cuadrado a partir de las 20.00 horas.

Durante la noche, se irá alternando momentos de precipitaciones más leves con otros más intensos, hasta que a partir de medianoche se espera que las lluvias sean de carácter tormentoso en Málaga capital, que se mantendrán todo el domingo.

Huelva y Cádiz

Según informa la Aemet, los avisos por precipitaciones estarán activos desde las 9.00 hasta la medianoche de este sábado en las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral. Se prevén acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

Además, en el litoral onubense se ha decretado la alerta amarilla por viento, con rachas máximas que podrían alcanzar los kilómetros por hora, siendo más probables en la zona occidental.

Noticias relacionadas y más

Previsión de dónde se encuentre la borrasca 'Francis' a las 13.00 horas de este sábado.

Previsión de dónde se encuentre la borrasca 'Francis' a las 13.00 horas de este sábado. / AEMET

De igual modo, en la provincia de Cádiz, la borrasca 'Francis' motivará la activación de este mismo aviso desde las 15.00 horas hasta el final de la jornada, tanto en el litoral como en el Estrecho. Se prevé una acumulación de agua de hasta 15 l/m2 en la primera hora, que podría alcanzar los 40 l/m2 en las primeras doce horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
  3. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  4. Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
  5. Cambios en las cabalgatas de Reyes 2026 en los distritos de Málaga: nuevos horarios y días
  6. Maldita Dolores': así es el nuevo restaurante de Málaga que abre en la antigua Cosmopolita
  7. Tragedia en Málaga: un hombre de 57 años fallece arrollado por el Cercanías en Los Prados
  8. Suspenden una fiesta ilegal de Nochevieja en Málaga con 100 personas dentro por carecer de autorización

Llega la borrasca Francis: aviso amarillo en Málaga, Cádiz y Huelva por lluvias

Llega la borrasca Francis: aviso amarillo en Málaga, Cádiz y Huelva por lluvias

Los vándalos dejan su huella en San Julián

Los vándalos dejan su huella en San Julián

Cuidar de los que cuidan: El Colegio de Enfermería de Málaga ofrece atención psicológica a sus colegiados

Cuidar de los que cuidan: El Colegio de Enfermería de Málaga ofrece atención psicológica a sus colegiados

Cabalgata de Reyes 2026 en Málaga: cortes de tráfico y desvíos desde la medianoche del 4 de enero

Cabalgata de Reyes 2026 en Málaga: cortes de tráfico y desvíos desde la medianoche del 4 de enero

Cambios en los autobuses de Málaga por la Cabalgata de Reyes 2026

Cambios en los autobuses de Málaga por la Cabalgata de Reyes 2026

La Junta prioriza el entorno familiar: más de 500 menores tutelados en Málaga viven en acogimiento

La Junta prioriza el entorno familiar: más de 500 menores tutelados en Málaga viven en acogimiento

La incidencia de la gripe desciende en Málaga en la semana de Navidad

La incidencia de la gripe desciende en Málaga en la semana de Navidad

Vecinos alertan sobre construcción de la EDAR en la inundada Vega de Mestanza

Vecinos alertan sobre construcción de la EDAR en la inundada Vega de Mestanza
Tracking Pixel Contents