Cuidar de los que cuidan: El Colegio de Enfermería de Málaga ofrece atención psicológica a sus colegiados

Sufrir una agresión en el entorno laboral tiene un impacto directo en la estabilidad emocional y psicológica del personal sanitario, al igual que otras situaciones de elevada presión y desgaste, como tener que afrontar un proceso judicial derivado del ejercicio profesional.

Conscientes de esta realidad, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha decidido reforzar su compromiso con la salud mental de sus colegiados mediante la aprobación y puesta en marcha de un nuevo servicio de atención psicológica especializada.

Según explica la institución en un comunicado, este nuevo programa está dirigido a enfermeras y enfermeros que puedan verse afectados emocionalmente por situaciones derivadas del ejercicio profesional, como haber sido víctima de una agresión durante el ejercicio profesional o verse inmerso en un proceso judicial.

Servicio activo

“Ya lo tenemos operativo y lo hemos difundido mediante una circular a nuestros colegiados para que todos aquellos que se encuentren en esta situación puedan iniciar la solicitud”, comparte el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco.

Esta iniciativa responde a la voluntad del Colegio de ofrecer servicios y recursos que acompañen al profesional no solo en el ámbito laboral, sino también en el plano personal y emocional, garantizando que la colegiación se traduzca en “un apoyo real y útil” para la Enfermería malagueña.

Aumento de agresiones

Se trata además de una “respuesta necesaria”, como resaltan en el comunicado, en el que recuerdan que en los últimos años se ha registrado un incremento progresivo de agresiones a profesionales de Enfermería, un fenómeno que repercute de forma directa en su estabilidad emocional y psicológica.

El presidente de la organización colegial lamenta este aumento de las cifras de agresiones, aunque aclara que uno de los motivos detrás de este incremento es la gran labor de concienciación que se ha realizado en la provincia en cuanto a la importancia de denunciar.

“Conseguimos que hubiera más sensibilidad por parte de los profesionales y que tuvieran más conciencia de que era necesario, ante cualquier situación de este tipo, presentar la correspondiente denuncia y eso es en realidad lo que está aflorando”, señala.

Concentración del 12 de noviembre de 2025 en el centro de salud Miraflores de los Ángeles por la agresión a tres sanitarios / L.O.

Aun así, advierte de que estos ataques, tanto físicos como verbales, se están volviendo más severos. “Tenemos agresiones cada vez más significativas, es decir, con más violencia”, sostiene Carrasco.

Según los datos recopilados por el sindicato de Enfermería Satse, a partir de las cifras aportadas por el Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce, entre enero y el 12 noviembre de 2025 se registraron 61 agresiones a personal sanitario (18 hombres y 43 mujeres) y 20 a personal no sanitario (8 hombres y 12 mujeres) en los centros de salud y hospitales de la provincia.

Denuncias

Además de las agresiones, el Colegio de Enfermería de Málaga identificó que existen otras circunstancias que pueden comprometer el bienestar psicológico de sus profesionales. Entre ellas, destacan los procesos judiciales derivados del ejercicio profesional, que con frecuencia implican altos niveles de estrés, preocupación y desgaste emocional.

Por todo ello, y con el objetivo de ofrecer acompañamiento especializado en estos escenarios, se decidió incluir en los presupuestos del año 2025 una partida específica destinada a la contratación de servicios de intervención psicológica para aquellos colegiados que lo requieran.

Colegio de Psicología

En el Pleno del pasado 30 de septiembre la Junta de Gobierno aprobó la contratación del servicio de atención psicológica con la Unidad de Atención del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Este acuerdo fue formalizado el 2 de diciembre y recibió la aprobación definitiva en el Pleno de la Junta de Gobierno celebrado el 9 de diciembre de 2025, según informan desde la institución.

Para el Colegio, este nuevo programa de apoyo psicológico constituye un "recurso esencial" dentro de su estrategia para velar por la salud y el bienestar de los profesionales de Enfermería. “Su objetivo es ofrecer un espacio seguro, confidencial y especializado donde los colegiados puedan recibir orientación, acompañamiento y tratamiento cuando lo necesiten”, detallan en el comunicado.

Momentos de vulnerabilidad

“Pretendíamos darle respuesta a esta necesidad que hemos detectado”, explica Carrasco, que aclara que, aunque no son muchos colegiados los que se ven en esta situación, “cuando aparece un caso es importante”. Fue por ello que, conscientes de las “deficiencias” que pueden encontrarse los profesionales en la cobertura de este servicio por parte del sistema sanitario público, tomaron la iniciativa de “cubrirla nosotros directamente de una manera profesional” para que los colegiados no vean demorada su atención.

En un principio, este programa de apoyo psicológico se ofrecerá únicamente para los dos supuestos mencionados. No obstante, el presidente puntualiza que, probablemente, intenten ampliar la cobertura.

“Con esta medida, el Colegio de Enfermería de Málaga reafirma su compromiso de estar al lado de quienes sostienen la atención sanitaria en la provincia, acompañándoles también en los momentos de mayor vulnerabilidad y cuidando su salud mental con la misma responsabilidad con la que ellos cuidan de la ciudadanía”, concluyen.