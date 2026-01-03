Estos son los conciertos y festivales que llegan a Málaga en 2026 y que no te puedes perder

Málaga se prepara para un 2026 lleno de música. Apenas ha comenzado el año y el calendario de conciertos ya está repleto de grandes nombres del panorama nacional e internacional que convertirán a la provincia en uno de los principales destinos para la música en directo.

Artistas y bandas de primer nivel pasarán por los distintos escenarios malagueños, desde salas emblemáticas como París 15 hasta grandes citas al aire libre como Starlite Occident, en un año con una oferta musical que promete ser difícil de olvidar.

Palacio de Deportes

André Rieu será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la agenda musical con dos conciertos que tendrán lugar los días 26 y 27 de enero en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Le cogerá el relevo Vanesa Martín que actuará en el mismo escenario el día 31 de enero.

Vanesa Martín / L.O.

Más tarde, el 21 de febrero, el Martín Carpena acogerá el concierto de otro artista malagueño: Delaossa con su gira ‘La Madrugá’. Por su parte, la Sala París 15 también formará parte de esta programación inicial con el concierto de Samuraï, fijado para el 28 de marzo.

Marenostrum Fuengirola

Uno de los grandes focos de la temporada volverá a ser el ciclo Marenostrum Fuengirola, que ya ha confirmado un amplio listado de artistas y fechas repartidas entre la primavera y el verano.

Concierto de Pablo Alborán / L.O.

El recinto contará con conciertos de El Último de la Fila (24 de abril), Fito y Fitipaldis (2 de mayo), Camela (9 de mayo), Medina Zahara (22 de mayo), Raule (23 de mayo), Pablo Alborán (6 de junio), Aitana (19 de junio), La Oreja de Van Gogh (27 de junio), Dani Fernández (4 de julio), Sting (13 de julio), Alejandro Sanz (24 de julio), Los Delincuentes (25 de julio) y Los Hombres G (1 de agosto), entre otros, consolidando su papel como uno de los espacios musicales más destacados del sur de España.

Starlite

La oferta se completa con la programación del Starlite Occident, que volverá a reunir a grandes figuras del panorama musical internacional y nacional. Entre los conciertos ya anunciados se encuentran los de Lenny Kravitz (29 de junio), Maroon 5 (7 de julio), Deep Purple (9), Carlos Rivera (22 de julio), Sergio Dalma (4 de agosto) y Antoñito Molina (19 de agosto), en una edición que promete atraer a miles de melómanos.

Festivales

En el ámbito de los festivales de Málaga acogerá el ‘Oh, See! Fest’ los días 22 y 23 de mayo en el Auditorio de Málaga, con un cartel en el que figuran nombres como Nena Daconte, Carlos Ares y Veintiuno, entre otros.

Además, el ‘101 Music Festival’ volverá a celebrarse durante el verano en la Plaza de Toros de La Malagueta, reforzando la oferta musical en la capital.

Otra fecha

Ana Mena. / Javier Cebollada

a marcar en rojo en el calendario es el Weekend Beach Festival que celebrará una nueva edición en Torre del Mar (Vélez-Málaga) del 9 al 11 de julio, con artistas como Medina Azahara, Ana Mena y Myke Towers.

Por su parte, Torremolinos volverá a acoger el Canela Party del 27 al 29 de agosto, con un cartel que reunirá a numerosos grupos y cantantes, entre ellos Amor Líquido y Carolina Durante. Una programación diversa que confirma a Málaga como uno de los grandes epicentros musicales del país en 2026.