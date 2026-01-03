Los embalses de Málaga ganan 24 hectómetros cúbicos de agua tras las lluvias de la borrasca Emilia

Las lluvias de hace una semana, con la borrasca Emilia, ha supuesto un importante aporte de agua a los embalses de Málaga, que han ganado 24 hectómetros desde el 27 de diciembre, el equivalente a casi tres meses de consumo humano en la provincia.

Con las precipitaciones acumuladas la pasada semana, todos los embalses de la provincia cuenta con sus reservas por encima del 40% y sólo dos están por debajo del 50%. Estos datos son bastante positivos, teniendo en cuenta que se esperan nuevos aportes de agua este fin de semana, con la llegada de la borrasca Francis, que ha puesto en alerta amarilla por lluvia a la Costa del Sol, Guadalhorce y Ronda.

Analizando los embalses uno a uno, destacan los de La Concepción y El Limonero, que superan el 80% de su capacidad y se encuentran a punto de alcanzar el nivel que obligará a desembalsar. Estos casos son diferentes, no obstante. La Concepción es un embalse que acumula reservas para el suministro de la Costa del Sol, aunque con poca capacidad. En una semana ha ganado 8,20 hectómetros, alcanzando los 46,10 hectómetros, superando ampliamente las reservas del año pasado.

En el caso de El Limonero, es una presa de regulación, no de suministro de agua. Tiene poca capacidad, ya que su objetivo es evitar las riadas en Málaga capital, al igual que la presa de Casasola con el río Campanillas.

Embalses del Guadalhorce

El sistema de embalses del Guadalhorce (Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y Guadalteba) atesoran gran parte de las reservas de agua de la provincia y gozan de unos buenos números en el principio de invierno. El embalse del Conde del Guadalhorce está al 55,47% de su capacidad, aunque es el más pequeño de los tres. Tiene 36,88 hectómetros de agua acumulada, después de ganar 5,18 hectómetros en una semana.

El Guadalteba está al 55,13% de su capacidad, aunque este dato es incluso más importante, ya que su tamaño casi triplica al Conde del Guadalhorce. Así, dispone de 84,52 hectómetros de agua, tras ganar 2,9 hectómetros. Hay que resaltar este dato de una de las grandes reservas de agua de Málaga, ya que hace un año tenía poco más de 30 hectómetros.

El embalse del Guadalhorce es el menos lleno de este sistema, al encontrarse en el 40,24%, acumulando poco más de 50,6 hectómetros de agua; 4,7 hectómetros más que la semana pasada. Además, triplica las reservas del año pasado, cuando se situaban en 17 hectómetros en las mismas fechas.

La Viñuela

El embalse axárquico de La Viñuela, uno de los que más sufrió la sequía del año 2024 y principios de 2025, goza de una buena salud actualmente. Ya está al 45% de su capacidad, que es la mayor de la provincia. Actualmente dispone de 74,94 hectómetros, apenas 1,5 hectómetros más que la semana pasada, ya que el grueso de las lluvias cayó en el Valle dell Guadalhorce.

No obstante, siguen siendo unos muy buenos datos, ya que duplican los 35,82 hectómetros con los que arrancó el año 2025, tras estar quince meses sin recibir aportes de agua que se terminaron en noviembre de 2024 y saliendo de la consideración de embalse muerto.