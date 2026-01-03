Así era la Cabalgata de Reyes en Málaga en los años 50 y 60

Con la calle Larios llena de coches, unas luces de Navidad en Málaga mucho más austeras que las actuales, con bombillas, nada de luces led parpadeantes. Así muestra un vídeo difundido por el Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la Universidad de Málaga con imágenes de la Navidad en los años 50 y 60.

Las carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos en Málaga eran mucho más humildes que en la actualidad, ofreciendo inclusos escenas relacionadas con la vida de Jesús. Pero llama la atención que hay muchas Vespas. Estas populares motos aparecen promocionadas en carrozas, realizando recorridos con globos por el Centro o tirando de algunas carrozas más pequeñas. Era el vehículo de moda y que significó un cambio para muchos malagueños en esos años.

Las imágenes muestran una Málaga muy diferente a la actual. Más humilde, donde los vestidos de los Reyes Magos eran simples y austeros. Los niños salían con panderetas a cantar villancicos, los vestidos de pastor y pastora eran comunes, y una gran tómbola instalada en la actual Plaza de la Constitución (en esas fechas conocida como plaza de José Antonio), que tenía el popular sonajero en el centro de la plaza, una alta y esbelta farola con cuatro grandes luces en la punta.

Los Reyes Magos en los años 50 se acercan al Niño Jesús. / CTI

Cabalgata por la calle Larios

La Cabalgata de Reyes Magos en esos años iba por la calle Larios, que se mantenía como vía de paso de coches. Con caballos tirando de algunas carrozas, otras eran motos y algún tractor. Las pastorales acompañaban las carrozas aportando su música de Navidad y villancicos, mientras que los Reyes Magos hacían lo posible por disimular sus barbas poco realistas.

Es curiosa la imagen de un policía local con el antiguo y llamativo uniforme, de abrigo largo azul marino, correajes de cuero blanco y el salacot blanco como casco llamativo y que le confería una imagen singular.