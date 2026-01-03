La planta del mes en La Concepción de Málaga es el helecho de cadena

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga ha elegido como planta del mes de enero al helecho de cadena. Se trata helecho grande, con hojas de alrededor de un metro y medio de largo en ejemplares maduros, pudiendo alcanzar incluso los tres metros.

Según han informado desde el Ayuntamiento a través de una nota, se puede ver en un espacio que ocupa un cuadro de la parte histórica de La Concepción, entre el estanque del Tritón y la antigua pista de tenis. Han señalado que las hojas de los helechos se denominan frondas, y cada fronda está dividida en pinnas, que en este caso son especialmente estrechas. Son de color verde brillante, y a veces las jóvenes tienen un tono anaranjado; además, el ápice es agudo y su forma elíptica.

El nombre científico de este helecho de cadena es "Woodwardia prolifera Hook. & Arn" / L..O.

Asimismo, han indicado que desde finales de verano se puede observar como a esta especie le crecen hojas de menor tamaño en el haz de las frondas, que se denominan son yemas o plántulas, a partir de las cuales se desarrollarán nuevos helechos cuando enraízan.

Las estructuras donde se producen las esporas se denominan soros, que se colocan en el envés, de una forma profunda que permite apreciar su relieve en el haz. El rizoma o tallo subterráneo está cubierto de unas escamas marrones, que también están presentes en la parte inferior del tallo y en las plántulas, aunque en estas son de menor tamaño.

Este helecho se distribuye de forma natural por el Sureste de China, Japón y Filipinas. El nombre del género se puso en reconocimiento al botánico inglés Thomas Jenkinson Woodward, que vivió entre el siglo XVIII y XIX.

La denominación de la especie hace referencia a que se propaga fácilmente. En inglés lo llaman Proliferous Chain Fern. Por último, no necesita unos cuidados específicos, aunque requiere que tengan una situación de sombra o semisombra y resguardado del frio intenso.