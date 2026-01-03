Venezolanos en Málaga: "Estoy superfeliz, llevábamos 26 años de tiranía y de estar doblegados"

El sábado 3 de enero de 2026, el mundo despertó con la noticia de que Estados Unidos había bombardeado varias zonas de Venezuela y había detenido al presidente Nicolás Maduro, trasladándolo fuera del país. Desde Málaga, la comunidad venezolana observa los hechos con una mezcla de sentimientos de felicidad, preocupación y, sobre todo, incertidumbre, por lo que pueda ocurrir a continuación.

En el kiosco de Echeverría del Palo donde trabajan Ricardo y Alicia, matrimonio de venezolanos en el exilio, los clientes se acercaban este sábado para felicitarles y abrazarles. La pareja lleva 10 años viviendo fuera de Venezuela, primero en Irlanda y luego en España.

"Estoy superfeliz y supercontenta, porque, efectivamente, llevábamos 26 años de tiranía y de estar doblegados con tanta desgracia", cuenta Alicia, que explica que, tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro, "falta que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que es el peor, y el ministro del Defensa, Padrino López, estén fuera".

"Un grupo criminal que se apoderó de un país"

Como resalta Ricardo, su marido, "a veces la gente que no es venezolana no entiende lo que ha sido para nosotros; no se trata de ideología, sino de un grupo criminal que se apoderó de un país, que lo manejó a su antojo y que para perpetuarse mataron a gente inocente".

Ricardo cuenta, a este respecto, que conoce a una antigua compañera de trabajo, "a su hijo lo mataron con 21 años con una bomba lacrimógena en el pecho, y es uno de los muertos emblemáticos de la juventud venezolana".

En su opinión, la captura de Maduro "lo que indica es que hubo gente que lo entregó, para que haya sido tan rápido; aunque el bombardeo fue muy fuerte: la gente con la que hablamos esta madrugada, inclusive mi mamá, escuchó cómo bombardeaban".

Ricardo es licenciado en administración y Alicia es abogada, y los dos trabajaban en Caracas en la Hacienda venezolana, donde se conocieron. El matrimonio, que tiene dos hijos, remarca que su deseo es regresar a su país, porque allí tienen su casa y su familia.

La pareja de funcionarios de Hacienda confía en que se respeten los resultados electorales de 2024 que dieron el triunfo a Edmundo González, avalados por la comunidad internacional, "y se empiece a reorganizar Venezuela", apunta Alicia. Ricardo por su parte señala que, una vez pasado un periodo de transición, "el sentido común dice que debe haber unas nuevas elecciones para reconstituir el Estado y un proceso constituyente".

Nervios y preocupación

“No te decides todavía si ponerte contento o no, porque no sabemos si esto va para largo o si es el principio del fin”, afirma a La Opinión de Málaga Kary Whaite, que comparte que ha sido una mañana “muy complicada” y de “muchos sentimientos”. En su caso, se enteró de la noticia de madrugada, cuando su teléfono empezó a sonar sin parar debido a los mensajes que les mandaban sus familiares y amigos informándole de la situación y pasándoles vídeos de los bombardeos. Desde entonces, no pudo volver a dormir.

Kary Whaite junto a su marido y su hija / L.O.

“Tienes además como ese sentimiento de culpa si te sientes feliz porque, al final, no deja de ser una invasión militar y no sabemos aún si hay civiles muertos”, confiesa la venezolana, que llegó a Málaga en 2018 con su familia. “Vas pasando de la risa al llanto, de la alegría a la preocupación”, relata Kary, que, al igual que toda la comunidad venezolana, la gran pregunta que le ronda es: “¿Qué pasará después?”.

Cuenta que fueron momentos de mucha tensión hasta que logró hablar con su padre que vive aún en el país. Le confirmó que tenían luz e Internet, pero que no tenía comida así que tendría que salir a buscarla, lo que preocupa a su hija. “Te sientes feliz de que pueda haber un cambio, pero luego empiezas a pensar en estas cosas”, cuenta la venezolana afincada en Málaga, que asegura que lleva todo el día pegada al teléfono y a la televisión a la espera de novedades.