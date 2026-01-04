Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar

La crecida de los ríos Guadalhorce, Turón y Grande, desbordándose ya este último en Guaro, ha provocado el envío del mensaje de alerta roja del sistema ES-Alert a los móviles de los malagueños de 27 municipios del Valle Guadalhorce y Costa del Sol, que se han visto sobresaltados por segunda vez con este mensaje en lo que llevamos de Navidad. El primero fue con la borrasca Emilia, que provocó inundaciones en Cártama.

La Agencias Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a roja la alerta por lluvias para la comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, advirtiendo del "riesgo extremo" entre las 14.00 y las 23.59 horas por la acumulación de lluvia, que puede alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Lluvia acumulada

De hecho, ya hay varios puntos donde se han superado los 100 litros y se espera que siga lloviendo en las próximas horas. En Casarabonela y en Las Millanas (Tolox) ya se han recogido entre 103 y 106 litros por metro cuadrado, mientra que en Majada de las Lomas se han contabilizado 96 litros, que posiblemente aumenten en las próximas horas.

Este mensaje de ES-Alert ha llegado a las 14.41 horas de este domingo, enviado por Protección Civil y en él se recomienda evitar las zonas inundables y atravesar los ríos. En especial, la situación es compleja sobre el Río Grande, que se ha desbordado en Guaro, a la altura de la venta Umami.