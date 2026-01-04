La borrasca Francis deja casi 200 litros en Tolox este domingo

Las lluvias torrenciales que ha dejado la borrasca Francis en las últimas horas han dejado ya casi 200 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas en puntos de la provincia de Málaga, como es el caso de Tolox, cuya estación de Las Millanas, situada en el río Grande, ha recogido 193,3 litros por metro cuadrado, según los datos de la red de Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Hidrosur.

Esta estación, situada en los límites de la Sierra de las Nieves, es la segunda que más agua ha recogido de las estaciones de Hidrosur, sólo superada por Lomas de Cámara en Jimena de la Frontera, que ha recogido 283 en estás últimas 24 horas. Y es que solo en las últimas doce horas, la estación toloxeña sumó más de 132 litros, por los 177,4 de Jimena.

A continuación ha figurado la estación de Casarabonela, donde se han contabilizado 177,4 litros hoy, con 94,3 litros acumulados en 12 horas. También destacan los registros de Majada de las Lomas, en Cortes de la Frontera, con 142,2 litros en el día y 87,3 litros en 12 horas. En Las Golondrinas, también en Tolox, se han recogido 120,2 litros hoy, con 93,8 litros en 12 horas, mientras que en Guadalmansa, en Benahavís, se se han acumulado 105,5 litros y 72,2 litros en el mismo intervalo.

En el Valle del Genal, el medidor del río Genal (Jubrique) ha alcanzado los 102,6 litros hoy, con un acumulado de 48 litros en 12 horas. Además, en Pujerra se han registrado 68,2 litros este domingo, de los que 37,5 litros corresponden a las últimas 12 horas.

En el entorno del Guadalhorce, además del máximo de Las Millanas, también se han registrado cantidades destacadas en estaciones como Coín, con 67,3 litros este domingo y 44,9 litros en 12 horas, o el río Guadalhorce (a su paso por Aljaima), con 70,7 litros en el día y 39,1 litros en 12 horas. En el tramo del río Guadalhorce (a su paso por Cártama) el acumulado de la jornada es de 63,6 litros, con 20,3 litros en 12 horas.

En la Costa del Sol, las precipitaciones también han dejado cifras relevantes. La depuradora de Marbella acumula 67,1 litros hoy, con 48,6 litros en 12 horas, y el medidor del embalse de La Concepción suma 64 litros en el día, de los cuales 45,3 litros se han producido en las últimas 12 horas. En Santón Pitar se han contabilizado 49,3 litros este domingo (47,3 en 12 horas), mientras que en Guadaiza se acumulan 73 litros en la jornada, con 50,9 litros en 12 horas. Más al interior, destacan registros como los 91,3 litros del río Turón (Ardales) o los 80,8 litros en Fahala.

En el entorno de Ronda las precipitaciones han sido más moderadas, con 29,5 litros este domingo, mientras que en la zona oriental de la provincia los acumulados se han mantenido más bajos. En la Axarquía, el embalse de La Viñuela suma 16,7 litros en la jornada y en Alfarnatejo se han recogido 21,1 litros, con un acumulado en 12 horas de 19,1 litros.

En la capital, los registros han sido también más discretos. La estación de la depuradora del Atabal acumula 16,2 litros este domingo, mientras que en Málaga-Paseo de la Farola se contabilizan 6,8 litros en lo que va de día.

El río Guadalhorce a su paso por la Estación de Cártama / Álvaro Cabrera (EFE)

Dos ríos en nivel rojo

En cuanto a los ríos, hay dos en nivel rojo de peligro por desbordamiento en la provincia, que son río Grande, en Tolox, y el río Guadalhorce, en la Estación de Cártama. El río Grande ha alcanzado su máximo histórico (de 2018) este domingo al llegar a los 2,98 metros de altura, aunque ahora está bajando. Por su parte, el río Guadalhorce a su paso por Cártama, que ya alcanzó su pico histórico el fin de semana pasado con el anterior temporal, está en nivel rojo con 4,76 metros de altura y tendencia al alza.