Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan

La Cabalgata de Reyes de Málaga de este 2026 está ya organizada y a falta de que la mejora de la previsión del tiempo confirme que pueda salir sin problemas en la tarde de este 5 de enero. El inicio oficial será a las 18.00 horas desde el Ayuntamiento de Málaga, a donde llegarán los Reyes Magos andando desde la Alcazaba y serán recibidos por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,

La Cabalgata de Málaga contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia. Además, participarán un millar de figurantes y se repartirán unos 20.000 kilos de caramelos y gominolas a lo largo del recorrido.

Al finalizar este itinerario, Sus Majestades realizarán la ofrenda al niño en un belén viviente en la Catedral. Y, al principio, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, alumna de Escuelas Ave María, leerá en el balcón del Ayuntamiento la carta de los Reyes Magos en representación de todos los niños y niñas de la ciudad.

Durante el desfile, los asistentes podrán disfrutar de las tres carrozas reales y diez de acompañamiento, que además serán animadas por pasacalles y grupos musicales. Entre ellas se encuentran el grupo de patinaje del Colegio Maristas de Málaga, que abrirá la Cabalgata, así como animación de ‘Ice Age’ con el pasacalles ‘Avatar’; ‘Cuentos de Navidad’, con los pasacalles ‘Baila Conmigo-Teatinos’ y ‘Personajes Infantiles’; ‘Lady Bug’, con ‘Les Wagonotes’; ‘Aviones’; ‘Fundación Unicaja’, con ‘Euphoria Dance Academy’; ‘Málaga C.F.’, con ‘Cars’; ‘Estrella Dorada’; ‘Oriente’; ‘Belén’, acompañado por la Banda Juvenil ‘Juan Jurado Guerrero’; ‘Pajes’, con el Ballet Real ‘Jardín de la Alcazaba’; y las carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas por bandas y guardias especiales.

Horario y recorrido

A las 17.00 horas, Sus Majestades de Oriente saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por la Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Consistorio, el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto con el resto de la Corporación, los recibirán mientras suenan los instrumentos de la Banda Municipal de Málaga.

Luego, a las 18.00 horas, comenzaría el desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

Trajes de los Reyes Magos / Eduardo Nieto

La Cabalgata obligará a cambiar varias cabeceras y recorridos de las líneas de la EMT, así como cortes de calles y desvíos, que comenzarán en la medianoche de 4 de enero, por lo que habrá que estar atento a las indicaciones de la Policía Local.

Orden de la Cabalgata de Reyes de Málaga

Orden de paso de los distintos grupos y carrozas previstos en la Cabalgata de Reyes de Málaga, que contará con unos mil figurantes para animar todo el recorrido y repartir caramelos y gominolas, manteniendo viva la tradición que convierte a la Cabalgata de Málaga en uno de los eventos más esperados de la Navidad, ofreciendo magia y alegría a todas las familias de la ciudad.

El orden de los grupos de pasacalles y carrozas de la Cabalgata será este:

GRUPO MOTEROS CONTRA EL CÁNCER

GRUPO DE PATINAJE ARTÍSTICO CLUB DEPORTIVO MARISTAS MÁLAGA

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DEL REAL CUERPO DE BOMBEROS DE MÁLAGA

CARROZA Nº1. “ICE AGE”

PASACALLES “AVATAR”

CARROZA Nº 2. “CUENTOS DE NAVIDAD”

PASACALLES “BAILA CONMIGO-TEATINOS”

PASACALLES “PERSONAJES INFANTILES”

CARROZA Nº 3. “LADY BUG”

PASACALLES “LES WAGONOTES”

v CARROZA Nº 4. “AVIONES”

CARROZA Nº 5. “FUNDACIÓN UNICAJA”

PASACALLES “EUPHORIA DANCE ACADEMY”

CARROZA Nº 6 “MÁLAGA C.F.”

PASACALLES “CARS”

CARROZA Nº 7. “ESTRELLA DORADA”

CARROZA Nº 8. “ORIENTE”

CARROZA Nº 9. “BELÉN”

BANDA JUVENIL “JUAN JURADO GUERRERO”

CARROZA Nº 10. “PAJES”. Hermandad María Auxiliadora

BALLET REAL “JARDÍN DE LA ALCAZABA”

CABALLEROS PORTEADORES DE LA ESTRELLA

ABANDERADO Y GUARDIA DEL REY MELCHOR

PORTEADORES COFRE REY MELCHOR

CARROZA Nº 11 “ORO”. REY MELCHOR

BANDA MUSICAL SING ALICANTE

ABANDERADO Y GUARDIA DEL REY GASPAR

PORTEADORES COFRE REY GASPAR

CARROZA Nº 12 “INCIENSO”. REY GASPAR

BANDA DE PERCUSIÓN BATUKEMTUKADA

ABANDERADO Y GUARDIA DEL REY BALTASAR

PORTEADORES COFRE REY BALTASAR