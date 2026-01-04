Cártama, de nuevo con desalojos por la lluvia: "No me ha dado tiempo a coger nada"

Apenas una semana después de que otra borrasca dejara numerosas inundaciones en viviendas y caminos rurales impracticables, Cártama vuelve a sufrir los efectos de la lluvia que este domingo ha obligado a realizar desalojos por la crecida del río Guadalhorce, en Málaga.

El Ayuntamiento de la localidad ha tenido que habilitar el pabellón de tenis de mesa de Estación de Cártama "para acoger a las personas del municipio y de localidades vecinas que se hayan visto afectadas por las inundaciones", según ha comunicado.

Son una veintena los vecinos que se encuentran en este albergue provisional, como ha contado a este periódico el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que ha asegurado que la atención a estas familias está garantizada gracias a la colaboración de Cruz Roja, de empresas locales como Prolongo y de los propios vecinos que están acudiendo a llevar comida y lo que los desalojados puedan necesitar, un gesto que el regidor ha querido agradecerles.

El río Guadalhorce a su paso por Estación de Cártama este domingo. / Álvaro Cabrera-Efe

Dispositivo preparado desde la noche del sábado

El dispositivo municipal de atención y coordinación comenzó a prepararse ya en la noche del sábado, ante la previsión de fuertes lluvias y por la mañana se le ha dado luz verde, ha relatado el alcalde, que ha asistido esta tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) presidida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Sanz ha trasladado a los alcaldes la necesidad de mantener la alerta y la precaución, al menos hasta la medianoche cuando está previsto que concluya el aviso rojo por la borrasca Francis.

La localidad de Cártama tiene varias carreteras cortadas, entre ellas la que comunica con Coín por la zona del río Fahala y la carretera entre Cártama y Alhaurín el Grande, según ha informado Jorge Gallardo.

Las familias que se encuentran en el albergue provisional proceden de zonas diseminadas del municipio, que se han visto afectadas por la crecida del río Guadalhorce.

Según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, los desalojados en Cártama en total ascienden a una treintena, puesto que también hay algunos vecinos que se han alojado con familiares o amigos.

Los que se encuentran en el pabellón, que se ha habilitado con camas, mantas y estufas portátiles, pasarán la noche allí, en principio, por precaución y ante el mal estado de los caminos rurales, ha detallado el alcalde.

"El agua nos llegaba por los tobillos"

Una de las vecinas que ha sido desalojada y trasladada al pabellón es Clara María Moya, que explica que tuvieron que dejar su vivienda, en la zona del Carril de la Dehesa Alta, pasado el Hospital Valle del Guadalhorce, cerca de las 13.00 horas aunque llevaban desde por la mañana con el temor de tener que marcharse.

"Esperamos un poquito para ver si escampaba y podíamos salir. Sobre las 12.50 mi padre me dijo que teníamos que irnos porque la casa se estaba inundando ya", relata a La Opinión tras los momentos de nervios vividos.

A esa hora del mediodía, el agua entraba ya por el porche de la vivienda y tuvieron que salir con lo puesto: "Me fui con el chándal, una camiseta y una chaqueta. No nos dio tiempo a coger nada". "El agua nos llegaba por los tobillos", añade esta cartameña.

De hecho, su perro se quedó atrás y ha sido Protección Civil quien lo ha rescatado horas más tarde y llevado junto a su dueña.

Clara María detalla también la situación de sus vecinos, que se vieron afectados por las lluvias de la semana pasada y "se tuvieron que subir al tejado hasta las 4 o las 5 de la mañana porque no venía nadie".

Petición de zona afectada gravemente

El alcalde recuerda igualmente que hace apenas cuatro días estaba pidiendo la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia tras el paso de otro temporal, que en ese caso se cebó con el casco urbano de Estación de Cártama.

"La semana pasada fue por toda la ladera norte. Por el arroyo El Cano y la Loma Tres Leguas y toda esa agua intentó cruzar por Estación de Cártama. Ahora ha sido por el sur. El dia que se junten las dos laderas y llueva a la vez puede ser un desastre", lamenta Jorge Gallardo.

Y añade el alcalde que hasta el lunes por la mañana no podrán ver el alcance de este nuevo temporal en viviendas, caminos e infraestructuras.