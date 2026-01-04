Desborda el Río Grande en Guaro y un vehículo arrastrado en Estepona a causa de las lluvias

La borrasca Francis está atravesando las comarcas de la Costa del Sol y el Valle Guadalhorce con importantes lluvias en las cuencas de los ríos de estas zonas, provocando las crecidas de los caudales de los ríos y numerosos problemas de acceso en algunas carreteras. Incluso se ha tenido que rescatar un coche que quedó a merced de la fuerza del agua en el río Velerín, en Estepona.

Varios ayuntamientos ya están anunciando cortes de carreteras para evitar incidentes con la crecida de los ríos. El Ayuntamiento de Pizarra ya ha anunciado el corte del Camino de Villalón debido a la subida del río Guadalhorce. Este camino se encuentra cerca de Las Millanas, en Tolox, uno de los puntos donde se está registrando una mayor crecida del río y donde se ha activado la alerta amarilla por el aumento del caudal que baja por el cauce.

Desbordamiento del Río Grande

El Ayuntamiento de Guaro también ha advertido del crecimiento del Río Grande, que está en alerta naranja en Las Millanas desde las 11.00 horas y a las 14.00 horas estaba a punto de alcanzar el nivel rojo de altura, con 1,99 metros. Esto ha llevado al consistorio guareño que no se transite por el puente del Río Grande, a la altura de la venta Umami, con el desbordamiento del cauce en el municipio.

Además, pide a los vecinos que eviten los cauces de los ríos y las zonas inundables ante el aumento de los caudales en el municipio, donde se han recogido 106 litros en las últimas 12 horas.

Rescate en Estepona

Una dotación del Consorcio Provincial de Bombero (CPB) en Estepona ha intervenido por el aviso de vehículo arrastrado en el cauce del Río Velerín, del mismo término municipal.

Los bomberos, tras verificar que no había nadie en el interior del vehículo, para lo que tuvieron que acercarse atravesando la fuerte corriente agarrados con cuerdas, se retiraron del lugar por seguridad, dada la fuerza de la corriente.

Casares, Camino de Los Pedrales instransitable

Casares es otro de los municipios donde ha caído una importante cantidad de lluvia con la borrasca Francis. La Policía Local de Casares ha advertido que el Camino de Los Pedrales está intransitable y el tráfico ha sido cortado.

También se han producido desprendimientos sobre la MA-8300, que están siendo retirados durante esta jornada. En la zona de Los Nogales una familia quedó incomunicada por la crecida del río. Finalmente la Policía Local de Casares pudo acceder a la zona y evacuar a la familia, que tuvo que dejar la vivienda temporalmente de forma preventiva.