Los déficits del mercado laboral de Málaga: bajos salarios, empleo parcial y un paro enquistado de larga duración

Los sindicatos CCOO y UGT valoran el ritmo de crecimiento económico de Málaga y su indudable efecto generador de empleo pero advierten de un mercado de trabajo con grandes desigualdades salariales y trabajos precarios, junto a un importante colectivo de parados de larga duración a los que no se les encuentra acomodo laboral.

CCOO presentó hace unos días su informe sobre el salario en la provincia de Málaga a partir de los datos recientemente publicados por la Agencia Tributaria. Las cifras reflejan que un 43% de trabajadores obtienen rentas anuales por trabajo inferiores a las del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debido a la estructura laboral de «temporalidad y parcialidad» existente.

«A pesar de la bonanza económica, aumenta la desigualdad en nuestra provincia», señala CCOO, que reclama medidas para «una mejor redistribución de esa riqueza» que incluyan «subidas salariales, fortalecimiento de los servicios públicos e impuestos más progresivos» y permitan «reducir la desigualdad».

Según la estadística de la Agencia Tributaria, que el salario medio anual en la provincia se sitúa en 21.479 euros (1.532 euros mensuales en 14 pagas), entre las más bajas del panorama nacional. En concreto, figura en la posición 32 de 48 (el ranking incluye todas las provincias a excepción de Navarra y de las tres vascas, con otro régimen fiscal). Y aunque Málaga ha escalado algunos puestos en los últimos ejercicios, su lugar vuelve a ser muy discreto en este campo.

«Málaga es cara para vivir y con sueldos aún muy, por debajo de la media nacional. Y eso contrasta con las buenas cifras económicas que se presentan en la provincia», exponía la secretaria de Empleo de CCOO Málaga, María José Prados.

Un 82% de empleo fijo

El peso del empleo fijo es del 82% sobre el total de asalariados de la provincia (actualmente, 463.600 de los casi 566.500 trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, excluyendo los sistemas especiales agrario y de empleados de hogar). La tasa ha avanzado mucho desde el 63% que se registraba antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, hace ahora tres años y medio.

No obstante, conviene matizar que, dentro del empleo fijo, hay 106.600 trabajadores a tiempo parcial (que lógicamente no cobran un sueldo completo al mes) y 42.700 fijos-discontinuos que trabajan sólo parte del año. En realidad, la representatividad del empleo indefinido a jornada completa en Málaga (314.200) es sólo del 55% del total de asalariados. En todo caso, se mejora el 42% que se registraba antes de la reforma.

Parados de larga duración

En Málaga hay, por otro lado, más de 48.000 personas con perfil de paro de larga duración (llevan más de un año buscando empleo sin éxito). Son un 10,5% menos que hace un año y un 44% menos que hace algo más de diez años (95.200), en la época más dura de la crisis. En todo caso, su peso porcentual sobre el volumen total de parados no baja (son el 43% del total), lo que revela los enormes problemas de estas personas para reengancharse al mercado. CCOO y UGT vienen alertando de que, pese a la fuerte actividad económica de Málaga, hay un paro que amenaza con ser «crónico».

«Hay que seguir trabajando para formar a las personas que más dificultades encuentran en el acceso al empleo, como las mujeres mayores de 40 años», manifestaba Prados, que reclama a la Junta de Andalucía la recualificación de parados de larga duración con programas de formación.

UGT, por su parte, recuerda que el perfil de parados de larga duración está dominado por las personas de más edad. «Los mayores de 45 años siguen siendo el mayor porcentaje de parados, con un 58%», señalaba la secretaria de Juventud, Formación y Empleo de UGT Málaga, Sandra Rueda.