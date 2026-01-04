Elías Bendodo, sobre Venezuela: "Sánchez se ha puesto en el lado incorrecto de la Historia”

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este domingo la carta enviada por Pedro Sánchez a los militantes del PSOE en la que “se pone en el lado incorrecto de la Historia” en relación a lo sucedido estas últimas horas en Venezuela. “Todas las democracias modernas están saludando la liberación de Venezuela. La mayoría de países lo saludan, menos Sánchez”, apuntó.

A juicio de Bendodo, “que Venezuela recupere la senda para alcanzar una democracia plena, al presidente del Gobierno le parece una mala noticia”. "Eso lo entendemos porque sin duda el régimen de Maduro ha sido uno de los grandes referentes del sanchismo, sobre todo del expresidente Zapatero, que ha sido uno de sus aliados más importantes”, afirmó durante una comparecencia en Marbella.

Fin del sanchismo

El dirigente del PP también alertó de que la “situación de Sánchez y su Gobierno es insostenible e impeorable”. Y, en este sentido, vaticinó que "2026 será el año en el que el sanchismo pasará a la historia” y el "año del cambio en nuestro país”.

En este punto, garantizó que "el cambio llegará de la mano del Partido Popular a pesar de que el presidente del Gobierno haya reflejado en su carta a la militancia del PSOE que va a aguantar a toda costa, pese a no tener apoyos parlamentarios ni Presupuestos Generales del Estado (PGE)”. “No puede seguir insumiso a la Constitución”, denunció Bendodo.

A su vez, el dirigente del PP instó a María Jesús Montero "a presentar cuanto antes los presupuestos como se comprometió a hacer en el mes de septiembre". “La ministra delegada para el independentismo dijo el 29 de septiembre que estaban ajustando unos números y que presentaría los PGE, pero han pasado cien días". "Llevamos 733 días con los presupuestos prorrogados. La noción del tiempo en el sanchismo es tan difusa como su concepto de la verdad”, afirmó.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante otro momento de su intervención en Marbella. / L. O.

Frente a "los problemas judiciales y políticos del Gobierno", Bendodo situó al PP como "eje del cambio que necesita España" y advirtió de que en su partido van a “ser contundentes en la denuncia de todas las corruptelas del sanchismo y propositivos con nuestro plan alternativo, dando soluciones a los problemas que más preocupan a los españoles”.

Al mismo tiempo, exigió a Sánchez que en 2026 “aclare de una vez si el PSOE y él mismo se financiaron con dinero proveniente de la prostitución”, algo que -según matizó- "el PP le ha venido preguntando reiteradamente en el Congreso y en el Senado con la la única respuesta de evasivas y chulerías”. “Poca ambición democrática se puede esperar de quien llegó al poder robando unas primarias y siguió rodeado de corruptos como Sánchez”, señaló.

Castigo a Málaga

En clave malagueña, el también diputado por esta provincia exigió al Ejecutivo nacional que "deje de castigar a los malagueños a los que prometió bonificar el peaje de la autopista de la Costa del Sol".

Así, Bendodo sostuvo que "en lugar de hacer lo prometido, el Gobierno ha subido el precio un 4 por ciento con la llegada del nuevo año". “Nada ejemplifica tan bien el castigo de Sánchez a Málaga como este peaje”, apuntó el vicesecretario nacional del PP.