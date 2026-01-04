Excelencia malagueña para la Fiscalía

La última hornada de fiscales que han jurado recientemente sus cargos en Madrid aportará a la Fiscalía de Málaga a dos de sus integrantes más brillantes. Son las malagueñas Lydia Ojeda Hernández y Lucía Aguilar Paniagua, primera y novena de la LXIII promoción de la Carrera Fiscal, respectivamente, que ocuparán plazas de la tercera categoría como abogadas fiscales de apoyo en el órgano provincial. Así lo establece la orden del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la que se nombran abogados y abogadas fiscales a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos y sus destinos, publicada este mismo mes en el Boletín Oficial del Estado. Según ha podido saber La Opinión, ambas conservarán esa plaza al menos hasta el mes de junio, ya que la asumen en expectactiva de destino.

Foto de familia de los nuevos fiscales / L.O.

Tanto Ojeda como Aguilar recibieron sus despachos el pasado 17 de diciembre de manos del Rey Felipe VI, quien presidió el acto en el Ilustre Colegio oficial de Médicos de Madrid en el que participaron la nueva Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras autoridades. El monarca abrió la ceremonia imponiendo a la número uno de la promoción la Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una condecoración civil que reconoce los méritos en el ámbito de la Administración de Justicia y del Derecho. Un discurso de Lydia Ojeda dio paso a la entrega de despachos a sus otros 75 jóvenes colegas. Entre ellos se encontraba su compañera de destino y Pablo Sierra Losada, trigésimo primero en la puntación final con la que ha obtenido una plaza de la misma categoría en la Sección Territorial de Fuengirola. Esta promoción está integrada mayoritariamente por mujeres (un 75% del total) y la edad media es de 29 años.

Antes de levantar la sesión, Felipe VI dirigió unas palabras a los nuevos fiscales que culminó de esta forma: «Recordad siempre los principios constitucionales que os guían: vuestro trabajo tendrá un impacto real en la sociedad y exigirá de vosotros gran sensibilidad, prudencia, ética profesional y un hondo compromiso de servicio público». Ese mismo día, por la tarde, los nuevos abogados fiscales juraron sus cargos en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, también en la capital de España.

Lucía Aguilar, en el centro, recibió su despacho de manos del Rey. / L.O.

Una carrera muy exigente

La carrera fiscal es una de las más exigentes del sector público. El acceso a la misma se realiza mediante oposición libre entre licenciados en Derecho que reúnen las condiciones de capacidad exigidas. La oposición es conjunta para las Carreras Judicial y Fiscal y, tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen una de ellas. «Quienes optan por la Carrera Fiscal deben completar un curso de formación en el Centro de Estudios Jurídicos, tras el cual se produce el ingreso en la Carrera con el correspondiente juramento y la toma de posesión de la plaza de destino», explica el propio Ministerio Fiscal en su página web.

La Carrera Fiscal se estructura en tres categorías (Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal y Abogado-Fiscal) equiparadas, respectivamente, a magistrados del Alto Tribunal, magistrados y jueces. El Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia, colabora en la selección y formación de los miembros de la Carrera Fiscal y de otros cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, así como en programas de formación continua y especializada en distintos ámbitos jurídicos e institucionales.