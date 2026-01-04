El malagueño Andrés Hidalgo, el rey de los autógrafos

Todo empezó, cuenta Andrés Hidalgo (Málaga, 1948), por la afición de su hermano mayor Emilio, recientemente fallecido: «Mi hermano le escribía a artistas y le mandaban fotos dedicadas; de hecho tengo varias a su nombre que me las regaló».

Como recuerda a La Opinión este veterano de la hostelería, que llegó a ser director comercial del Málaga Palacio y subdirector del Alfonso XIII de Sevilla, el germen de la que hoy es una de las mejores colecciones de autógrafos de España comenzó con un autógrafo de Paquita Rico, «que tardé un año en recibirlo».

A partir de ahí, se fue fraguando una colección que ronda los mil autógrafos, en la que, principalmente, no faltan casi ningún nombre de los grandes del cine; pero que incluye también a políticos como Fidel Castro o Hussein de Jordania; científicos y médicos como Manuel Patarroyo o Christiaan Barnard o grandes directores de orquesta e intérpretes como Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin o Mistislav Rostropovich.

El director John Houston también le dedicó una foto a Andrés Hidalgo. / Archivo Andrés Hidalgo

Y claro, está también el trío de grandes compositores del cine: John Williams, Nino Rota y Ennio Morricone.

En realidad, como detalla, su flechazo con el séptimo arte fue anterior. Así, recuerda que, con 14 años, en el año 62, ganó un concurso llamado ‘Marisol invita’: el premio fueron tres días en Madrid «visitando el rodaje de ‘Tómbola’».

Años más tarde, también ganó un concurso de un periódico nacional, lo que le permitió visitar en Florida los estudios Universal, MGM y Disney.

Pero sin duda, una de los mayores acicates para su colección de autógrafos cuenta que fue el rodaje de la película ‘Cuba’, del norteamericano Richard Lester, estrenada en 1979 y protagonizada por Sean Connery, en la que Andrés participó de extra.

Con Sean Connery en Málaga, en el rodaje de ‘Cuba’ a finales de los 70. / Archivo Andrés Hidalgo

«En Málaga se rodó en el puerto, en la carretera al aeropuerto y en la plantación de caña de azúcar de la Azucarera», recuerda. Durante el rodaje, además de conservar una foto junto a Sean Connery, conoció al productor sevillano de Hollywood Ignacio Darnaude, «que me ha ayudado a conseguir muchas direcciones» de artistas.

En su colección, por descontado, cuenta con las fotos dedicadas de Connery y Richard Lester.

Una de sus joyas, por cierto, es dos décadas anterior a su nacimiento: se trata de una fotografía dedicada de Charles Chaplin, regalo de una tía política, que escribió al famoso actor a sus estudios en Hollywood.

Una de las piezas más valiosas de la colección de Andrés Hidalgo: un foto dedicada de Charles Chaplin, herencia familiar. / A.V.

En todos estos años de caza de autógrafos, por ejemplo, ha conseguido las fotografías dedicadas de algunos de los mejores directores del mundo: Fellini, Akira Kurosawa, John Houston, François Truffaut, Billy Wilder, Milos Forman, Antonioni, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Otto Preminger, Joseph L. Mankiewicz, Douglas Sirk, Fred Zinemann, Luis García Berlanga...

Y la nómina de actores y actrices es impresionante, empezando por Ava Gardner, Nicole Kidman, Bette Davies, James Stewart, Julie Andrews, Al Pacino, Sigourney Weaver, Kirk Douglas, Lana Turner, Jack Lemmon, Gene Tierney o Russell Crowe.

Tiene incluso la foto dedicada de John Cazale, el actor que hizo de Fredo Corleone en la saga de ‘El Padrino’, de corta carrera porque falleció de cáncer a los 42 años.

A la ‘caza postal’

En su búsqueda de autógrafos de artistas, cuenta que hay detrás un trabajo de investigación: «Repaso los teatros de Nueva York, Londres o París, las salas de conciertos y estudios de cine de Hollywood... noticias a las que le sigo la pista de por dónde ruedan o los hoteles donde se pueden alojar»

Aunque como reconoce, «no siempre he tenido suerte porque algunas cartas vienen de vuelta, pero la ‘pesca’ ha merecido la pena».

Foto dedicada de Nicole Kidman al malagueño Andrés Hidalgo. / Archivo Andrés Hidalgo

También ha podido conseguir las firmas cara a cara, no sólo durante su trabajo como directivo en los hoteles, sino si se trata de solistas y directores invitados que acuden al Teatro Cervantes de Málaga: «Tengo la paciencia de esperarlos a la salida», cuenta.

En ocasiones, detalla, es el propio coleccionista malagueño el que les envía las fotos para dedicar, aprovechando los libros de cine que se compraba en Londres. Es lo que hizo, por ejemplo, para que Marlene Dietrich le firmara un autógrafo, aprovechando que la actriz se encontraba en París.

En el caso de Mickey Rooney, por ejemplo, recuerda que hubo que enviarle «un cheque certificado de 3,50 dólares, para cubrir los gastos del correo; se lo envié a. 7.500 de Vista Drive, en Los Ángeles», destaca.

En 1979, Federico Fellini dedicó esta foto al malagueño Andrés Hidalgo. / Archivo Andrés Hidalgo

Su afición al séptimo arte también puede verse en su amplísima colección de prospectos antiguos de cine; pero como remarca, «como últimamente no me pierdo un festival de flamenco, tengo muchas fotos dedicadas con ellos: Jesús Méndez, Antonio Reyes, la Macanita, Aurora Vargas, Israel Fernández ‘el Granaíno’, María Terremoto... y casi todos los guitarristas que les acompañan».

Andrés Hidalgo subraya que no venderá su colección porque «es mi vida». El último autógrafo conseguido es el del actual duque de Alba. De su madre, por supuesto, también tiene, además de fotos con ella, cuando el malagueño trabajaba en el Alfonso XIII de Sevilla. Pocos le superan.