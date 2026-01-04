Plaza Mayor y McArthurGlen en Málaga cierran por precaución ante la lluvia y evacúan los centros

Los centros comerciales Plaza Mayor y McArthurGlen en Málaga capital han decidido cerrar todas las tiendas ante la alerta por lluvias que afecta este domngo a la provincia. La decisión se ha tomado alrededor de las tres de la tarde, tras la alerta roja comunicada por las autoridades, y ha sido anunciada por megafonía a las personas que en esos momentos en ambas superficies para que desaloraran las instalaciones, según han explicado a este periódico portavoces de ambos centros, que aseguramn que la medida se ha tomado "por precaución"-

"Acabamos de cerrar. Es más importante la seguridad de los clientes. Se evacúa el centro y se cierran todos los accesos. Tenemos un protocolo", han explicado desde McArthurGlen.

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet, en Málaga capital, junto a Plaza Mayor. / La Opinión

"Plaza Mayor está ya evacuado"

Por su parte, un portavoz de Plaza Mayor ha explicado que todos los comercios del centro han ido cerrando desde que se conoció la alerta roja, que ha sido comunicada por las autoridades a las 14.41 horas a través de un mensaje por móvil a la población.

"En estos momentos está prácticamente evacuado el centro y no queda casi nada abierto. No se ha producido ninguna incidencia, se ha hecho todo con normalidad. Se ha comunicado por megafonía y el mensaje se ha ido repitiendo cada dos minutos para que la gente se fuera. Todo se ha realizado de forma preventiva ", han explicado. Lógicamente, el centro no volverá ya a abrir sus puertas en lo que queda de día.

"Nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por motivos meteorológicos ", puede verse también en la web de Plaza Mayor.