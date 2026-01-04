Previsión del tiempo para la Cabalgata en Málaga: la tarde se despeja de lluvia

La borrasca Francis va a descargar el grueso de su lluvia este domingo 4 de enero, en el que la Costa del Sol y el Guadalhorce están en alerta naranja. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una progresiva mejoría del tiempo a lo largo del 5 de enero, lo que va despejando el camino a la Cabalgata de Reyes en Málaga.

La previsión de la AEMET se va afinando según pasan las horas y actualmente da una esperanza más que cierta para que la Cabalgata de Reyes 2026 se pueda celebrar en Málaga sin incidentes. Por ahora, se esperan intensas lluvias el lunes 5 de enero, pero hasta las 15.00 horas. A partir de ese momento, el tiempo va a experimentar una progresiva mejoría a lo largo de la tarde.

El riesgo de lluvia que por la mañana era del 95%, actualmente está en el 45% para la tarde del lunes. Y ahí es donde está la única sombra que acecha a la Cabalgata.

Amenaza de precipitaciones por la tarde

La AEMET apunta que hay riesgo de que se produzca algún chubasco aislado entre las 18.00 y las 19.00 horas, coincidiendo con el inicio de la Cabalgata de Reyes en Málaga capital.

En principio el riesgo de ese chubasco está por debajo del 50% y no sería de mucha intensidad ni duración, pero hasta que no avance el día no se irá afinando si se queda en amenaza o va a más.

Itinerario de la Cabalgata de Reyes por las calles de Málaga. / L. O.

Horario y recorrido de la Cabalgata

A las 17.00 horas, Sus Majestades de Oriente saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por la Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Consistorio, el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto con el resto de la Corporación, los recibirán mientras suenan los instrumentos de la Banda Municipal de Málaga.

Luego, a las 18.00 horas, comenzaría el desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.