El PSOE niega que los cuarteles de la Guardia Civil en Málaga estén abandonados

La respuesta socialista a las críticas del PP al Gobierno por el estado en el que se encuentran los acuartelamientos malagueños de la Benemérita no se ha hecho esperar. La diputada en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Mari Nieves Ramírez, las ha atribuido a "la política de bulos y confrontación permanente del Partido Popular". Así se pronunció "tras las últimas declaraciones de su diputado Mario Cortés, en las que afirmaba falsamente que los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia están abandonados".

“El PP de Málaga cada vez es menos creíble con estos análisis catastrofistas basados siempre en mentiras. Frente a los bulos, datos y verdad. Exijo al Partido Popular de Málaga que deje de mentir, de confundir y de enfrentar y que se ponga a trabajar en aquello que sí es de su competencia. En Andalucía tienen los servicios públicos desmantelados y mucho trabajo pendiente. Para 2026 pedimos más compromiso, más inversión y más respeto a quienes sostienen el bienestar de la ciudadanía””, ha señalado.

Más efectivos

Ramírez también expuso que "según la respuesta oficial del Gobierno a preguntas parlamentarias del PSOE, en diciembre de 2024 la Policía Nacional y la Guardia Civil alcanzaron conjuntamente los 156.463 agentes, el dato más alto jamás registrado".

"En el caso concreto de la provincia de Málaga, los datos son aún más claros: a 31 de julio de 2025 había 2.331 efectivos de la Guardia Civil, lo que supone 218 más que en diciembre de 2011, superando además la media nacional en el porcentaje de ocupación del catálogo de puestos de trabajo. Decir que los cuarteles están abandonados cuando hay más efectivos que nunca en Málaga es faltar a la verdad de manera deliberada", agregó.

Igualmente, recordó que "a ello se suma la inversión realizada por el Gobierno de España para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los agentes, con 82 millones de euros destinados a material de protección para la Guardia Civil y 75 millones para la Policía Nacional".

"Decir la verdad"

Así, Ramírez ha subrayado que “no es incompatible defender más medios con decir la verdad”, y ha insistido en la necesidad de “apartar los bulos y la polarización y hablar con cifras”. En este sentido, ha recordado que "entre 2012 y 2018, con gobiernos del PP, se perdieron en España más de 13.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a un ritmo de 1.800 agentes menos por año".

Frente a "esa etapa de recortes", Ramírez ha destacado que desde que gobierna Pedro Sánchez se han ofertado más de 40.000 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil, revirtiendo completamente la tendencia y alcanzando el mayor número de efectivos de la historia. “Hoy España cuenta con el máximo histórico de agentes, una realidad que refuerza nuestra seguridad ciudadana”, ha afirmado.