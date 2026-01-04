Los Reyes Magos se adelantan tres días y reparten regalos a los niños de La Corta

«Venimos de muy lejos y llegar aquí y encontrarnos con esto y repartir un poquito de alegría es una ilusión muy grande», confiesa el mismísimo Rey Baltasar.

El rey mago de Oriente habla para La Opinión minutos antes de salir al escenario que, como todos los años desde hace más de un cuarto de siglo, le ha preparado, en su sede de La Corta la ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga, el brazo social de la iglesia Centro de Vida Cristiana.

El Rey Baltasar, tras hablar con La Opinión. / A.V.

Ayer, 3 de enero, los tres Reyes Magos adelantaron su visita a España para repartir 1.350 juguetes a 400 niños en riesgo de exclusión social de diferentes puntos de Málaga. Es la ‘Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguetes’.

«Para nosotros es muy importante darles este tiempo, esta fiesta, esta esperanza y esta alegría en estas fechas tan señaladas. Les damos lo que les daríamos a nuestros propios hijos», resume Liliana Ibáñez, delegada de Inpavi Málaga.

Como explica, los Reyes Magos pudieron adelantar su visita gracias «a más de 30 donantes que, año a año, están colaborando con nosotros hasta para comprar el papel de regalo, así que estamos muy agradecidos».

La fiesta de Inpavi Málaga también incluyó la actuación del mago Kero. / Gregorio Marrero

Uno de los donantes es, por ejemplo, el colectivo de trabajadores de Ralph Lauren en Málaga, que «a nivel personal intentamos ayudarles en esta labor tan generosa», cuenta Isabel, que detalla que en la tienda reservan «un espacio» y son los mismos trabajadores los que dejan los regalos que repartirán los Reyes Magos.

En total, el trío real asistió a 400 niños de 0 a 12 años de 280 familias de Málaga pero también de Antequera, Alhaurín El Grande, Cártama, Almogía y Torremolinos.

El Rey Melchor repartió regalos a los niños en la sede de Inpavi Málaga. / Gregorio Marrero

Los trillizos esperan a los Reyes

De la barriada malagueña de la Granja de Suárez es Mila, de 39 años, madre de unos trillizos de siete años. Como destaca, «los niños están nerviosos, muy alegres y contentos porque se van a llevar su regalo».

Mila explica que vive de alquiler y que su pareja no tiene ahora mismo trabajo, por lo que con su sueldo tiene que mantener «a cinco personas». Por eso, aunque cuenta que en casa el trío de Oriente dejará «un detallito», la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Inpavi Málaga le resulta de gran ayuda.

Y un deseo que expresa para este 2026: «Si viene más trabajo, no me viene mal».

También en paro se encuentran ahora mismo María, de 28 años y su pareja, que viven en Málaga capital, en La Palma. María ha acudido a la gala real con sus hijos: Briana de 7 años y Adrián, de 10.

Briana, por cierto, cuenta que ha pedido a los Reyes «un bebé ‘reborn’, un bebé que parece real», y Adrián con lo que sueña es con unos buenos mandos, pues le gustan mucho los videojuegos, en especial ‘Fornite’.

Los hermanos Briana y Adrián, ayer en la sede de Inpavi Málaga. / Gregorio Marrero

Briana y Adrián no sólo acuden el día de los Reyes a Inpavi; como recuerda Laura Chamorro, responsable de prensa de la ONG, los dos hermanos asisten a las clases de apoyo que Inpavi ofrece en La Virreina. «Adrián es un niño que cuando empezamos hace dos o tres años con él le costaba un poquito leer y, gracias al refuerzo, ahora lee estupendamente y va mejor en los estudios», recalca.

El reparto regio de los juguetes no sería posible sin el medio centenar de voluntarios que deja todo listo para que esta entrega, en dos turnos de mañana y tarde, llegue a todos los niños; lo que implica clasificar y envolver los 1.350 regalos; pero además, también se repartieron ayer 250 mochilas escolares y 400 meriendas.

Mónica, voluntaria y Inpavi Málaga, junto a Mila, madre de trillizos. / A.V.

Una de las voluntarias es Mónica, de 41 años, que cuenta que es educadora social en Inpavi, lo que le ha permitido conocer muy bien cómo trabaja esta ONG, «y conocer el movimiento asociativo».

Desempleo y economía sumergida

Como destaca, salvo Inpavi, «no hay entidades sociales en el mismo barrio de La Corta»; por eso esta ONG es «la que está aquí día a día y lleva muchísimo tiempo en el barrio».

Mónica, que también trabaja en el centro social de La Corta «dando refuerzo educativo a los niños, con La Caixa», detalla que en la barriada «hay mucho desempleo y actividades de economía sumergida».

La voluntaria y trabajadora social también hace hincapié en el estigma al que se tienen que enfrentar muchas veces los vecinos, «que cuando entregan un currículum no pueden poner que son de La Corta porque no les admiten».

Por eso, lamenta que el vivir en esta barriada ya sea «un hándicap para acceder a un empleo».

Foto de familia de los voluntarios de Inpavi y los tres Reyes Magos. / Gregorio Marrero

También habla con La Opinión la esteponera Lais, que tiene 31 años y es voluntaria de Inpavi Málaga. En su caso, se hizo voluntaria porque, en primer lugar, cuando en 2015 vino a Málaga capital a estudiar integración social, comprobó que una amiga que había estado en contacto con la iglesia Centro de Vida Cristiana, «su vida había mejorado y vi que servía el estar aquí en la iglesia».

A partir de ahí, entró en contacto con la iglesia «y cuando conocí su obra social me dije: aquí quiero involucrarme».

A la fiesta regia de Inpavi, en la que no faltó ni un corto animado sobre el Nacimiento de Jesús ni la actuación solidaria del mago Kero, también asistió el delegado de Educación de la Junta, Miguel Briones, quien felicitó a Inpavi por su labor de intermediación: «Estoy seguro de que a través de la asociación han sabido canalizar todos esos juguetes, todas esas cartas que han redactado estos niños para mayor orgullo de ellos y alegría de toda la familia», dijo.

Y un consejo de despedida del Rey Baltasar a los niños: «Sobre todo, que hagan caso a sus padres, que obedezcan, que estén atentos y muy despiertos, y que sean felices».