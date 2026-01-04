Más de un tercio de las viviendas que se inician en Andalucía están en Málaga

Andalucía ha iniciado 22.700 viviendas entre enero y septiembre de 2025 tras crecer un 9,3% interanual, más de tres veces el ritmo registrado en el conjunto de España (2,8%), según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que han sido analizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. La Junta de Andalucía destaca que la comunidad "alcanza máximos históricos en actividad residencial y consolida el dinamismo del mercado de la vivienda". Se trata de la mayor cifra para este periodo desde 2008, apuntalando así la tendencia al alza iniciada en 2021. Destaca el crecimiento del 44,9% en viviendas protegidas (VPO) iniciadas, 51 puntos más que el contabilizado a nivel nacional, que desciende un 6,4%.

Según ha podido comprobar este periódico en la estadística del Ministerio, Málaga registra más de 8.000 viviendas iniciadas, lo que supone más de un tercio del total andaluz.

La consejera Carolina España ha destacado el "sólido comportamiento" del mercado residencial andaluz a lo largo de 2025, uno de los más dinámicos del ciclo reciente, dado que alcanza los niveles más altos en una década en parámetros como transacciones, visados o viviendas iniciadas, “lo que refuerza el papel del sector como motor de crecimiento económico y de empleo y evidencia la fortaleza del sector”.

Vivienda libre y VPO

Según la Junta, este avance se apoya tanto en la vivienda libre como, de forma destacada, en la vivienda protegida, cuyas iniciaciones acumuladas aumentan un 44,9% interanual, frente al descenso de 6,4% registrado en el conjunto de España para ese mismo periodo. Por su parte, la cifra de viviendas iniciadas en el mercado libre registra un incremento interanual del 6,1%, dos puntos por encima también de la media nacional (4,2%).

En cuanto a la demanda, las transacciones inmobiliarias encadenan seis trimestres consecutivos de crecimiento. Así, en el tercer trimestre de 2025 se registraron 33.640 operaciones compraventas, un 6,1% más interanual, lo que supone más de tres puntos por encima del crecimiento nacional para ese periodo (2,7%). Este dinamismo se explica tanto por el mercado de segunda mano (con una subida del 3,4% interanual) como, especialmente, por la vivienda nueva, cuyas operaciones aumentaron un 33,2% en el trimestre.

Una imagen aérea de la ciudad de Málaga. | / Álex Zea

Así, en el acumulado hasta septiembre, las transacciones alcanzan las 107.631, con un crecimiento del 8,4%, superior al promedio nacional para los primeros nueve meses del año (6,8%). Destaca también aquí el crecimiento del 35,4% de la vivienda nueva (frente al 8,2% de media nacional, mientras que el incremento en el mercado de segunda mano se muestra similar al del conjunto de España (un 6% frente al 6,6% respectivamente).

Importe de las transacciones medias

El importe medio de las transacciones de vivienda libre se situó en 199.349 euros, el valor más elevado de la serie histórica, manteniéndose, no obstante, por debajo de la media nacional, lo que refuerza la competitividad relativa del mercado andaluz.

La actividad promotora futura mantiene igualmente una tendencia al alza "sólida", según la Junta. Entre enero y octubre se han contabilizado 30.440 viviendas visadas, la mayor cifra en igual periodo desde 2008, con un incremento del 4% interanual. Andalucía concentra además casi una cuarta parte del total nacional de visados, lo que refuerza su peso estructural en el conjunto del mercado inmobiliario español.

Como reflejo de esta intensidad de la actividad constructiva, el consumo aparente de cemento alcanzó entre enero y noviembre 3,26 millones de toneladas, la cifra más elevada desde 2011, con un crecimiento interanual del 9,9%. Andalucía concentra así más del 21% del consumo nacional, consolidando su papel como uno de los principales motores del sector de la construcción en España.