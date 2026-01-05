Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estado de los ríosInundacionesCártamaLluviasLa ConcepciónEl tiempo para hoyCabalgataSporting-Málaga
instagramlinkedin

Lluvias e inundaciones

La borrasca Francis deja 216 incidencias en Málaga, con un puente derrumbado y dos municipios aislados

La borrasca Francis causó 216 incidencias en Málaga, incluyendo anegaciones, rescates y problemas en carreteras, además de provocar el derrumbe de un puente en Coín

Bomberos intervienen en una vivienda de Monda inundada.

Bomberos intervienen en una vivienda de Monda inundada. / CPB

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

El paso de la borrasca Francis ha dejado lluvias históricas en el Valle del Guadalhorce y en la parte occidental de la Costa del Sol, provocando desbordamiento de ríos y arroyos, así como numerosas incidencias. La provincia de Málaga registró 216 incidencias por la lluvia, relacionadas con anegaciones, incidencias en la red principal y secundaria de carreteras, rescates y salvamentos, así como anomalías en servicios básicos fundamentalmente.

En Monda provocaron el colapso parcial de un muro de contención en la calle Marbella del municipio de Monda. El suceso movilizó a la dotación de Coín del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB Málaga), que intervino tras la cesión del muro perteneciente a un edificio de planta baja más dos alturas y garaje bajo rasante.

Bomberos intervienen en una vivienda de Monda inundada.

Bomberos intervienen en una vivienda de Monda inundada. / CPB

Siguen los desalojos en Cártama y Campanillas

Siguen, pese a todo, también desalojadas la treintena de personas desalojadas de Cártama. En este municipio, la EMA Infoca ha desplegado un técnico de Operaciones con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas para tareas de adecuación en vía pública y otros inmuebles.

La vigilancia se reforzó en Santa Amalia y Santa Águeda (Campanillas) ante la crecida del río Guadalhorce, donde familias fueron reubicadas a cotas más altas de sus inmuebles sin necesidad de proceder al desalojo.

Derrumbamiento de un puente en Coín y municipios incomunicados

Entre las incidencias más relevantes destacan la inundación del colegio Santo Tomás de Aquino, en calle del mismo nombre de Estepona y el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento en Coín.

También en la provincia de Málaga, se produjo el desbordamiento de Rio Manilva, en la población del mismo nombre. Quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares, y Policía Local cortó los accesos a la zona.

En Ojén tuvo lugar un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

En Estepona, los bomberos tuvieron que chicar agua de una vivienda de la calle Letonia, que se había inundado, y rescatar a un vehículo con 2 personas, atrapado en una balsa de agua en Cuesta de Carreolos, en Alhaurín el Grande.

Actuaciones en Málaga capital

El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) quedó constituido a las 18.00 horas con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como consecuencia de la borrasca Francis, estuvo compuesto por 106 efectivos de la Policía Local, 53 de Bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil.

Por la noche fueron atendidas unas 40 personas que permanecían en la estación de autobuses tras quedar afectadas por la suspensión de distintas rutas interurbanas, a las que se les ofreció atención básica y recursos de abrigo hasta que iniciaron sus respectivos viajes.

Esta mañana, efectivos de Bomberos han rescatado a una persona cuyo vehículo había quedado atrapado en una balsa de agua generada en el interior del túnel que conecta el aeropuerto con la barriada de Zapata (Alhaurín de la Torre).

Noticias relacionadas y más

También quedaron atrapados dos vehículos en el túnel del Camino Puente del Rey, sin mayores consecuencias. Durante la tarde y noche de ayer, Bomberos también atendió un aviso por entrada de agua en una vivienda de la avenida Salvador Allende (distrito Este), así como sendos desprendimientos parciales de cornisa en las calles Jorge Guillén (Carretera de Cádiz) y Andarax (Cruz del Humilladero), sin daños personales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  3. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  4. Previsión del tiempo para la Cabalgata en Málaga: la tarde se despeja de lluvia
  5. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  6. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  7. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
  8. Cambios en las cabalgatas de Reyes 2026 en los distritos de Málaga: nuevos horarios y días

Málaga culmina 2025 con una bajada anual de 9.200 parados y la creación de 24.700 empleos

Málaga culmina 2025 con una bajada anual de 9.200 parados y la creación de 24.700 empleos

Borrasca Francis en Málaga: cuatro ríos siguen en alerta tras un domingo de lluvias históricas y desbordamientos

Borrasca Francis en Málaga: cuatro ríos siguen en alerta tras un domingo de lluvias históricas y desbordamientos

La borrasca Francis deja 216 incidencias en Málaga, con un puente derrumbado y dos municipios aislados

La borrasca Francis deja 216 incidencias en Málaga, con un puente derrumbado y dos municipios aislados

Los Reyes Magos se adelantan tres días y reparten regalos a 400 niños en la sede de Inpavi en La Corta

Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el Ayuntamiento mantiene la salida y el riesgo de lluvia, baja

Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el Ayuntamiento mantiene la salida y el riesgo de lluvia, baja

Junta ve "aminorada" la situación de "máximo riesgo" por la borrasca Francis en Andalucía tras una noche "muy compleja"

Junta ve "aminorada" la situación de "máximo riesgo" por la borrasca Francis en Andalucía tras una noche "muy compleja"

Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil

Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil

El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito

El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
Tracking Pixel Contents