La borrasca Francis deja 216 incidencias en Málaga, con un puente derrumbado y dos municipios aislados

El paso de la borrasca Francis ha dejado lluvias históricas en el Valle del Guadalhorce y en la parte occidental de la Costa del Sol, provocando desbordamiento de ríos y arroyos, así como numerosas incidencias. La provincia de Málaga registró 216 incidencias por la lluvia, relacionadas con anegaciones, incidencias en la red principal y secundaria de carreteras, rescates y salvamentos, así como anomalías en servicios básicos fundamentalmente.

En Monda provocaron el colapso parcial de un muro de contención en la calle Marbella del municipio de Monda. El suceso movilizó a la dotación de Coín del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB Málaga), que intervino tras la cesión del muro perteneciente a un edificio de planta baja más dos alturas y garaje bajo rasante.

Bomberos intervienen en una vivienda de Monda inundada. / CPB

Siguen los desalojos en Cártama y Campanillas

Siguen, pese a todo, también desalojadas la treintena de personas desalojadas de Cártama. En este municipio, la EMA Infoca ha desplegado un técnico de Operaciones con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas para tareas de adecuación en vía pública y otros inmuebles.

La vigilancia se reforzó en Santa Amalia y Santa Águeda (Campanillas) ante la crecida del río Guadalhorce, donde familias fueron reubicadas a cotas más altas de sus inmuebles sin necesidad de proceder al desalojo.

Derrumbamiento de un puente en Coín y municipios incomunicados

Entre las incidencias más relevantes destacan la inundación del colegio Santo Tomás de Aquino, en calle del mismo nombre de Estepona y el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento en Coín.

También en la provincia de Málaga, se produjo el desbordamiento de Rio Manilva, en la población del mismo nombre. Quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares, y Policía Local cortó los accesos a la zona.

En Ojén tuvo lugar un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

En Estepona, los bomberos tuvieron que chicar agua de una vivienda de la calle Letonia, que se había inundado, y rescatar a un vehículo con 2 personas, atrapado en una balsa de agua en Cuesta de Carreolos, en Alhaurín el Grande.

Actuaciones en Málaga capital

El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) quedó constituido a las 18.00 horas con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como consecuencia de la borrasca Francis, estuvo compuesto por 106 efectivos de la Policía Local, 53 de Bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil.

Por la noche fueron atendidas unas 40 personas que permanecían en la estación de autobuses tras quedar afectadas por la suspensión de distintas rutas interurbanas, a las que se les ofreció atención básica y recursos de abrigo hasta que iniciaron sus respectivos viajes.

Esta mañana, efectivos de Bomberos han rescatado a una persona cuyo vehículo había quedado atrapado en una balsa de agua generada en el interior del túnel que conecta el aeropuerto con la barriada de Zapata (Alhaurín de la Torre).

También quedaron atrapados dos vehículos en el túnel del Camino Puente del Rey, sin mayores consecuencias. Durante la tarde y noche de ayer, Bomberos también atendió un aviso por entrada de agua en una vivienda de la avenida Salvador Allende (distrito Este), así como sendos desprendimientos parciales de cornisa en las calles Jorge Guillén (Carretera de Cádiz) y Andarax (Cruz del Humilladero), sin daños personales.