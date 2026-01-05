La Cabalgata de Reyes esquiva la lluvia y llena de ilusión las calles de Málaga

La amenaza de lluvia mantuvo en vilo hasta el último momento uno de los acontecimientos más esperados del año. Pero, finalmente, la magia de la Navidad se impuso y las nubes se retiraron a tiempo para recibir a sus Majestades de Oriente. Aunque la salida se retrasó una hora, la Cabalgata de Reyes recorrió el centro de la ciudad como marca la tradición, llenando las calles de alegría e ilusión en la víspera de la noche más mágica del año.

Teresa, junto a sus padres, Teresa y Rodrigo, esperaba nerviosa la salida de los Reyes Magos desde la Alcazaba, donde pasaron la noche. Su rey favorito es Gaspar y quería recordarle que no se olvidara de su patinete. Como ella, cientos de niños formaban filas aguradando con paciencia y expectación la llegada de sus Majestades, que, aún con el suelo mojado por las últimas gotas de lluvia de la tarde, partieron hacia el Ayuntamiento acompañados por sus pajes y guardia.

Salida de los Reyes Magos de Oriente y su comitiva desde la Alcazaba hacia el Ayuntamiento / L.O.

"¡Gaspar, Gaspar!", gritaba un niño emocionado desde la valla que separaba al público de la larga alfombra roja que conducía hasta la entrada del Ayuntamiento de Málaga. Allí, sus Majestades de Oriente fueron recibidos por el alcalde, Francisco De la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto al resto de la Corporación, al ritmo de la Banda Municipal de Málaga. “¡Feliz año nuevo y felices Reyes a todos!”, clamó el alcalde.

Carta a los Reyes Magos

Yasmina Ballesta, la alcaldesa infantil de Málaga y alumna de Escuelas Ave María, fue este año la encargada de leer la tradicional carta a los Reyes Magos en representación de todos los niños y niñas de la provincia. La joven, de 14 años, comenzó la carta acordándose de los menores que están enfermos o que no pueden estar junto a sus familias. “Para ellos os pedimos un regalo muy especial: fuerza, esperanza y una sonrisa que les acompañe cada día”, destacó Yasmina desde el balcón del Consistorio malagueño.

Asimismo, pidió que la magia llegase a cada hogar y que ningún niño se sienta solo ni pierda la ilusión. Y, aunque recordó que “los mejores regalos no siempre se envuelven en papel”, solicitó a sus Majestades que todos los niños puedan recibir este año los regalos que han pedido.

“Como alcaldesa infantil, quiero pediros que sigáis cuidando de nuestra ciudad. Que Málaga siga siendo un lugar donde los niños puedan jugar, aprender y crecer felices, una ciudad solidaria, acogedora y llena de alegría”, continuó Yasmina, que pidió también a los Reyes que mirasen por quienes “no siempre tienen voz” y que, en ocasiones, pasan desapercibidos. “Que vuestra magia les recuerde que son importantes, que cuentan y que siempre habrá alguien pensando en ellos”, concluyó.

20.000 kilos de caramelos

Tras su discurso, dio comienzo de manera oficial la Cabalgata de los Reyes Magos de 2026. La majestuosa comitiva arrancó a las 19.00 horas. Un total de 13 carrozas (tres reales y diez de acompañamiento), arropadas por un millar de figurantes, pasacalles y grupos musicales, partieron desde la avenida de Cervantes hacia la plaza General Torrijos, dispuestos a repartir cerca de 20.00 kilos de caramelos y gominolas a lo largo de todo el itinerario.

El grupo de patinaje artístico del Club Deportivo Maristas fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al desfile. Vestidas con una llamativa chaqueta amarilla y pantalones de cuadros, abrían paso con sus complejas coreografías sobre ruedas al ritmo de Queen, antes de ceder el protagonismo a la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

La primera carroza en inaugurar el desfile fue la de ‘Ice Age’, escoltada por los enormes personajes del Universo de Avatar. Le siguió la carroza de ‘Cuento de Navidad’, con el pasacalles ‘Bailando conmigo-Teatinos’.

Risas, bailes y mucha magia

Tampoco faltaron Mickey, Minnie, Goofy, el Pato Donald y Pluto que saludaban con entusiasmo a todos los niños malagueños que acudieron con sus familias a ver la Cabalgata. Entre sonrisas, gritos y algún que otro caramelo en la cabeza el desfile continuó con la carroza de ‘Lady Bug’, acompañada por ‘Les Wagonotes’ llegados desde la mismísima Francia.

La carroza de ‘Aviones’ y ‘Fundación Unicaja’ lanzaron con fuerza los caramelos al compças de pasacalles de ‘Euphoria Dance Academy’, con bailarines de todas las edades disfrazados de Umpa Lumpas y otros personajes de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

La carroza 'Málaga C.F.' fue recibida entre vítores y aplausos, que también dieron la bienvenida a los personajes de ‘Cars’. Liderados por Rayo McQueen, abrieron paso a gran velocidad a las carrozas ‘Estrella Dorada’, ‘Oriente’ y ‘Belén’, que recorrieron las principales arterias del centro histórico de la ciudad envueltas por los acordes de la banda Juvenil ‘Juan Jurado Guerrero’.

Los Reyes Magos llegan a la Catedral

Finalmente, la carroza de los ‘Pajes’, de la hermandad María Auxiliadora, cerró el desfile de fantasía junto al ballet real ‘Jardín de la Alcazaba’, para dar paso al cortejo Real con las tres carrozas de los Reyes Magos.

Las personas que han encarnado este a los tres Reyes Magos fueron el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, como representante del rey Melchor; el hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández, como rey Gaspar; y el jugador del Unicaja Baloncesto Kendrick Perry, el del rey Baltasar.

Al llegar la Cabalgata a la calle Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo bajaron de sus carrozas y se dirigieron a pie hasta la Catedral, donde Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron su ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

Con la lluvia ya olvidada, y la ilusión intacta, Málaga despidió un año más la Cabalgata sabiendo que, pese al mal tiempo y los retrasos, los Reyes Magos nunca fallan a su cita.