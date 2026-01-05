Cinco tiendas malagueñas ofrecen regalos únicos para Reyes: artesanía, libros antiguos y cestas personalizadas

La cuenta atrás para Reyes ya ha comenzado. Para los menos prevenidos todavía hay esperanza de localizar algo para obsequiar a sus amigos y familiares en estas últimas horas. En las calles de la capital hay cinco locales que venden productos únicos y malagueños: Temporánea Concept Shop, Alfajar, Librería Mapas y Compañía, Librería Antonio Mateos y Ultramarinos Zoilo.

Las distintas tiendas se adaptan a todos los gustos. Temporánea Concept Shop y Alfajar son los establecimientos perfectos para los amantes de la artesanía, en estos ofrecen productos de artistas locales y piezas de cerámica hechas por familias de Málaga. Para obsequiar a un apasionado de la lectura la Librería Mapas y Compañía es el lugar, en ella venden ejemplares para personas de todas las edades. En el caso de estar en busca de una pieza más única en la Librería Antonio Mateos venden libros del siglo XVII.

Las cestas de navidadsiempre son una buena opción. En Ultramarinos Zoilo las hacen personalizadas y las adaptan al precio que ofrece el cliente.

Temporánea Concept Shop

Temporánea surgió hace dos años y vende artículos y souvenirs exclusivos creados por artistas y diseñadores locales o malagueños, cuenta Ester Ramos, propietaria del local. El proyecto lleva en marcha tres años y se ubica en calle Salinas. Cada pieza dispuesta a la venta en el local cuenta con elementos característicos de la ciudad malacitana. Desde la página web incluso existe la opción de personalizar un producto con una de sus imágenes.

En la tienda disponen de postales, imanes, laminas, tote bags, libretas, camisetas personalizadas, pósters, marcapáginas, pañuelos y artesanía como cerámica fabricada por artistas locales. Uno de sus productos más destacados es el vaso de cerámica que cuesta 29 euros. La ilustración, hecha por el ceramista Juan Cobos, consta de un vaso de alguno de los distintos cafés malagueños: sombra, nube, solo, largo corto o mitad.

Ester Romero, en su local de Temporánea Concept Shop. / Álex Zea

"Si es la primera vez que viene el malagueño yo lo que le recomiendo es que eche un vistazo a toda la tienda. Y que preste atención a nuestra novedad de este año que es el vaso del café en una versión en cristal", destaca la propietaria. Este nuevo diseño es más económico que el anterior cuesta 10 euros. El diseño digital de este producto es de Eva Palomar. Ambos vasos se pueden meter en el micoondas.

Es una tienda a la que, sobre todo, suelen acudir turistas a comprar souvenirs para traer a sus familiares y amistades. "En navidades los principales clientes sois los malagueños porque como hay que hacer regalitos. Pues muchos se pasan a hacer fotos a las cosas que vienen a comprar en el último minuto", recalca Ramos.

El establecimiento es reconocido por sus postales personalizadas parten desde los 2,50 euros. La propietaria considera diciembre "un mes fundamental". El año pasado tuvieron múltiples ventas y en estas fechas esperan "triplicarlo".

Alfajar

El local Alfajar lleva más de 30 años ofreciendo artesanía local a sus clientes. Las piezas, que describen como "obras únicas e irrepetibles", están elaboradas por la familia Ruiz que tiene su taller en el polígono El Viso. El local donde venden sus piezas se encuentra al frente de los Jardínes de la Catedral en la calle Císter.

En el establecimiento se pueden encargar piezas personalizadas. Además, ofrecen esculturas de cerámica referentes a monumentos de Málaga, como la Farola. La empleada de Alfajar, Marisa Pérez, explica que el precio de las piezas ronda en torno a los 30 euros.

Piezas de cerámica dispuestas a la venta en Alfajar / Paula Tigges

En estas fechas ofertan productos exclusivos navideños, como decoración para el árbol de navidad, entre 7 y 12 euros. A lo largo del año disponen de bolsos, pañuelos y bisutería alusiva a la cerámica.

Librería Mapas y Compañía

La Librería Mapas y Compañía se ubica en la calle Compañía desde el año 2007. Se trata de una librería especializada en viajes, por ello los libros de esta temática son los más vendidos. Entre ellos, algunos que cuentan la historia y hacen un repaso de las localizaciones más destacadas de la ciudad de Málaga. "Y realmente son unos libros que como libro, objeto o libro de regalo, son preciosos", asegura el propietario del local, Juanjo Fernández.

El libro 'Málaga, Cuaderno de viaje Sketchbook'del arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón, es una de las recomendaciones de Fernández. Esta obra hace un recorrido por las calles de Málaga capital a través de los apuntes del arquitecto. También cuenta con un portfolio de Ruiz Padrón con láminas para enmarcar que han editado en esta misma librería, este cuesta 57 euros.

Libros sobre Málaga de la Librería Mapas y Compañía / Paula Tigges

Para los más pequeños también hay ejemplares relacionados con la capital. Un libro infantil que salió por primera vez en 2011 y se agotó. Ahora lo han retomado y editado con nuevo contenido en la librería, se titula '¡Oh! Málaga' y es del ilustrador Alejandro Villén. "Es un libro de historia de Málaga, contada para niños y adultos en bilingüe, en español y en inglés", cuenta Fernández.

Este libro infantil, tan solo lleva una semana en la librería y está siendo todo un éxito, califican desde el establecimiento. Otro destacado es 'Carta esférica de Málaga' disponible en tienda desde ayer, es una guía de Málaga con un mapa de la ciudad, cuesta 19,95 euros.

Además de libros disponen de figuras de globos aeroestáticos, artículos de navegación, brújulas, estantes, astrolabios, maquetas para montar y artículos de papelería.

Librería Antonio Mateos

La librería Antonio Mateos se ubica en la calle Esparteros y lleva abierta desde 1937. Tiene a la venta libros antiguos de segunda mano. Es en el lugar perfecto para encontrar una obra única de algún autor específico. Antonio Mateos, propietario del establecimiento, recomienda al cliente aprovechar y elegir un libro de "encuadernacion bonita, tipografia elgante o con alguna ilustración". Estos factores también aumentan los precios, pero también disponenen de libros a 3 euros.

Libros de segunda mano de la Librería Antonio Mateos / Paula Tigges

Cuentan con ejemplares de autores malagueños como Díaz de Escovar, cronista malagueño de principios del siglo XX, o Vázquez Otero. Encontrar un ejemplar repetido en esta librería es "raro", aunque no imposible, las obras más vendidas son Quijotes y biblias.

Ultramarinos Zoilo

La tienda especializada en productos típicos malagueños fue fundada en 1956 y se encuentra en calle Granada. En Navidad la oferta de productos aumenta con los mantecados de Antequera, dulces navideños, tanto de Antequera como Estepa, jamón, queso de cabra de Málaga, vinos propios de la provincia, chorizo de Ronda y bombones de licor. El producto que tiene más éxito es el salchichón de Málaga.

Mantecados de Ultramarinos Zoilo / Paula Tigges

Luisa Montero, dueña de Ultramarinos Zoilo, destaca la novedad de las fiestas, una cesta navideña personalizada con productos que escoja el cliente. El precio se adapta a lo que ofrezca el consumidor, aunque suele rondar sobre los 50 euros.