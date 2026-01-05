Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robos

Detenido por llevarse siete cubas de escombros en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 38 años por el robo continuado de cubas de escombro y poda en Estepona, Marbella y Málaga, atribuyéndole siete delitos de hurto

Comisaría de Policía Nacional de Estepona.

Comisaría de Policía Nacional de Estepona. / CNP

La Opinión

Málaga

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 38 años por su presunta implicación en la sustracción continuada de cubas de escombro y poda en varias localidades de la Costa del Sol. Al arrestado se le atribuye supuestamente siete delitos de hurto.

El sospechoso supuestamente utilizaba un camión para transportar los contenedores que hurtaba en la vía pública en obras y jardines de los municipios de Estepona, Marbella y la capital malagueña. Tras eliminar los elementos identificativos, el sospechoso los vendía en chatarrerías de la provincia.

Durante el pasado mes de diciembre, la Policía Nacional recibió varias denuncias por la sustracción de contenedores de escombro y poda en varios municipios de la costa. Las cubas se hallaban depositadas en la calle, provocando los hurtos un menoscabo económico en sus propietarios y, además, un contratiempo en la actividad laboral propia de obras y jardines.

Investigación

De la investigación se hicieron cargo agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Estepona (Málaga) y fruto de las pesquisas, los investigadores lograron identificar, en primera instancia, la matrícula de un camión utilizado para retirar y transportar las cubas, han explicado.

Siguiendo la pista del vehículo de carga, a continuación los agentes pudieron poner nombre y apellidos al responsable del mismo, que resultó ser la misma persona detectada vendiendo los contenedores en una chatarrería en Fuengirola. Finalmente, la Policía Nacional detuvo al investigado al que se atribuye un total de siete delitos de hurto.

Asimismo, se recuperaron tres contenedores en una chatarrería de la localidad de Fuengirola, que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

TEMAS

