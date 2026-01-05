Málaga culmina 2025 con una bajada anual de 9.200 parados y la creación de 24.700 empleos

El volumen de parados en Málaga ha registrado una bajada de 962 personas en el mes de diciembre gracias a las contrataciones realizadas con motivo de la campaña navideña, lo que permite a la provincia romper una racha de tres subidas consecutivas que se encadenaron desde el final del verano, una vez concluida la temporada alta turística. El número total de desempleados es ahora de 109.875, según la estadística publicada este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que supone la cifra más baja para un mes de diciembre desde el año 2007 (el último ejercicio del boom económico antes de que estallara la gran crisis de 2008). En aquel momento, el total de parados se situaba en algo más de 94.800 personas.

La evolución anual del paro en Málaga, a cierre de 2025, ofrece también cifras positivas. La provincia tiene ahora mismo 9.199 desempleados menos que hace un año (diciembre de 2024). Málaga es la tercera provincia española que más paro ha rebajado en este recién acabado año 2025 tras Valencia (14.058), Cádiz (9.805), con Madrid (9.099) en la cuarta posición.

Los servicios, donde más baja el paro en diciembre

Por sectores económicos, la bajada del paro en diciembre ha estado acaparada en Málaga por el sector servicios, con 855 desempleados menos, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (-335), donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y la agricultura (-128).

En la construcción, por contra, se ha producido un aumento de 266 parados y en la industria, de 15 personas.

Diciembre de 2025 Gráfico de barras que muestra la evolución del paro en Málaga provincia.

Empleo en niveles récord

Por el lado del empleo, el mes de diciembre muestra un descenso de 3.942 cotizantes a la Seguridad Social en Málaga, lo que sitúa la cifra media en 738.958 afiliados (cifra récord para ese mes). Baleares ha sido la provincia española que ha perdido más afiliados en diciembre (-23.704), con Málaga en segundo lugar.

Lo más relevante, de cualquier forma, es que la provincia mantiene un incremento de 24.713 personas de alta en la comparativa con el mismo mes de 2024, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Trabajadores de la construcción en Málaga. / Álex Zea

Málaga es, por otro lado, la cuarta provincia española y la primera en el ámbito de Andalucía que más crecimiento de afiliados ha contabilizado en el año 2023 tras Madrid (108.159), Barcelona (64.335) y Valencia (52.094).