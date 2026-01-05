Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil

La plataforma ciudadana 'Los 700 del Civil', que se opone a la tala o traslado de los árboles del Hospital Civil, con motivo de la construcción del tercer hospital, ha convocado para el viernes 16 de enero una manifestación con el lema 'Por una alternativa al macrohospital y para salvar los 700 árboles del Civil'.

La protesta está apoyada por los colectivos Marea Blanca, Málaga Ha Vesos y por la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores, informan fuentes de la plataforma.

La manifestación, que ha sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno -"a la espera de respuesta", informan las mismas fuentes- tiene previsto salir a las 18 horas de la plaza Monseñor Bocanegra, en Miraflores de los Ángeles, y concluir en la plaza del Hospital Civil.

En redes sociales, la plataforma ciudadana señala que los árboles amenazados de tala o traslado son "nuestro pulmón verde" y argumentan que el tercer hospital es "innecesario mientras los que ya existen siguen sin recursos". "Nuestros árboles no sobran. Nuestra sanidad pública necesita inversión ya, no macronegocios inútiles", puede leerse también.

Cartel de la convocatoria de 'Los 700 del Civil'. / La Opinión

Petición de BIC a la Junta

Como informó La Opinión el pasado octubre, la plataforma ciudadana ha solicitado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural de los árboles, como medida cautelar para paralizar el proyecto de tercer hospital. El escrito no ha sido contestado aún por la Junta, informan fuentes del colectivo.

Según señalaba el escrito, la petición se fundamenta en el «valor incalculable» de estos cerca de 700 ejemplares (389 del aparcamiento y otros 325 en el entorno), «algunos con más de un siglo de antigüedad».

Entre las especies hay palmeras washingtonias y canarias, limoneros, ficus, falsos pimenteros, acebuches, higueras, pinos y celestinas.

Por otra parte, esta masa arbórea acoge a más de 20 especies de aves, entre ellas el vencejo común, el águila calzada, el cernícalo común, el papamoscas gris y la curruca cabecinegra.

Acto vecinal contrario a la tala de los árboles del Hospital Civil, en una foto de archivo. / La Opinión

Los reclamantes también argumentan que el actual PGOU propone «mantener la cantidad de masa arbórea teniendo en cuenta el porte y valor de las especies», así como la creación de «un parque de uso público».

Las obras, a final de enero

El pasado 19 de enero, y como informó este diario, el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, anunció que a finales del próximo enero comenzarán las obras del tercer hospital de Málaga, que, según sus palabras, será "la mayor obra sanitaria que jamás se haya hecho en Andalucía". Una fecha que se produce tras la adjudicación final de las obras de construcción a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sando-OHLA-Vialterra a finales del mes de noviembre por 543,3 millones de euros.