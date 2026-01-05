Los Reyes Magos visitan el Hospital Materno Infantil de Málaga y reparten regalos entre los niños ingresados

El Hospital Materno Infantil ha celebrado este lunes la tradicional visita de Sus Majestades los Reyes Magos, una cita especialmente esperada por los menores ingresados y sus familias, que ha llenado de ilusión y ambiente festivo el centro hospitalario.

La jornada ha comenzado con un recorrido por las plantas de hospitalización, durante el cual Sus Majestades han hecho entrega de regalos a los niños y niñas ingresados.

En esta visita han estado acompañados por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por el delegado territorial de Sanidad, Carlos Bautista y por el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, quienes han querido compartir con los pacientes y sus familias un momento tan especial.

Entrega de regalos y gala

La entrega de regalos ha sido posible gracias a la colaboración y generosidad de distintas entidades, asociaciones, empresas y personas particulares que, a lo largo del año, participan en campañas solidarias de donación.

Posteriormente ha dado comienzo la tradicional gala en el salón de actos del centro, que se ha iniciado con la presentación de los payasos de la Asociación ACAE y la bienvenida institucional. A continuación, los asistentes han disfrutado de la actuación de magia a cargo de Richard Granda y del musical infantil "Aladdín", interpretado por el CEIP Nuestra Señora de Gracia de Riogordo y gestionado a través de la Asociación AVOI, creando un ambiente de entretenimiento e ilusión entre los presentes.

Entrada en el Hospital

A las 12 horas ha tenido lugar la entrada de Sus Majestades los Reyes Magos al recinto, acompañados por la tuna, uno de los momentos más emotivos de la jornada, tras el cual se ha procedido a la entrega de regalos a los menores asistentes.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga ha querido agradecer la implicación de todos los profesionales y colaboradores que han participado en la organización del evento, así como el trabajo del personal sanitario y no sanitario que, un año más, ha hecho posible que la magia de los Reyes Magos llegue a los pacientes pediátricos hospitalizados.