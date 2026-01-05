Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde

La borrasca Francis descargó con fuerza e intensidad en la provincia de Málaga este domingo 4 de enero y este lunes amanece sin riesgo de lluvia y con una mañana tranquila, tras las precipitaciones vividas la jornada anterior. Sin embargo, todavía queda un reducto de riesgo de lluvia a primera hora de la tarde que amenaza la celebración de la Cabalgata. A falta de ver cómo se comporta el tiempo en las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla un 100% de lluvia entre las 15.00 y las 19.00 horas, con especial incidencia entre las 17.00 y 18.00 horas, justo el momento en que comenzaría la Cabalgata de Reyes en Málaga.

La previsión de la AEMET se va afinando según pasan las horas y actualmente se aprecia un reducto de lluvia que amenaza el inicio de la Cabalgata de Reyes 2026 en Málaga. El Ayuntamiento de Málaga ya ha anunciado que esperará a la mañana de este lunes para tomar decisiones sobre la celebración de la Cabalgata, aunque al menos se sabe que está descartada la opción del año pasado de trasladarla a la mañana, ya que este año es día laborable.

El riesgo de lluvia que por la mañana es del 0%, pero actualmente está en el 100% a partir de las 15.00 horas. Y ahí es donde está la única sombra que acecha a la Cabalgata.

Amenaza de precipitaciones por la tarde

La AEMET apunta que hay riesgo de que se produzca algún lluvias de cierta intensidad entre las 16.00 y las 17.00 horas, incluso de carácter tormentoso y con 5 litros por metro cuadrado, coincidiendo con el inicio de la Cabalgata de Reyes en Málaga capital.

En principio el riesgo de ese chubasco no baja del 100% hasta las 19.00 horas, cuando se queda en el 25% y como algo residual, pero hasta que no avance el día no se irá afinando si se desplaza.

¿Por qué llueve sólo en unas horas concretas?

La primera pregunta que surge es por qué hay riesgo de lluvia sólo en cuatro horas del lunes, teniendo en cuenta que durante el resto de la jornada el cielo se presentará despejado o con nubes sueltas. La respuesta se encuentra en la entrada de una racha de viento de Levante que cambia el predominante hasta ahora, que es viento del Noroeste y que es el que ha traído a la borrasca Francis y empujado hacia Granada.

La entrada del Levante es la que ocasiona ese episodio de lluvia que actualmente amenaza la Cabalgata. Entra sobre las 15.00 horas y se mantiene hasta las 19.00 horas, cuando el viento vuelve a rolar y entra el Poniente que termina por despejar el cielo de Málaga. De hecho, con el Poniente y Noroeste predominando durante lo que queda de semana, no se prevén nuevas lluvias.

Itinerario de la Cabalgata de Reyes por las calles de Málaga. / L. O.

Horario y recorrido de la Cabalgata

A las 17.00 horas, Sus Majestades de Oriente saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por la Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Consistorio, el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto con el resto de la Corporación, los recibirán mientras suenan los instrumentos de la Banda Municipal de Málaga.

Luego, a las 18.00 horas, comenzaría el desfilepor la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.