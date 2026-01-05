Los secretos del Hércules ‘malagueño’ encontrado en calle Granada

En el año 2008, durante unas excavaciones preventivas en el palacio de Solecio de calle Granada, apareció una estatuilla de bronce de Hércules de unos 14 centímetros de alto, con un vástago en el pie derecho que debió de servir para insertarlo en una peana. Hoy está en el Museo de Málaga.

Alejandro Pérez-Malumbres, el arqueólogo director de los trabajos, desveló el pasado diciembre, durante una conferencia en el Museo de Málaga, algunos de los secretos de esta figura, «de las poquísimas representaciones que hay de Hércules en la zona del Estrecho, y casi la única que se ha hallado en su contexto estratigráfico»; es decir, que se ha podido datar su cronología, «no sólo por criterios estilísticos, sino por el lugar en que fue hallado».

Alejandro-Pérez Malumbres, en 2008, en pleno examen de los hallazgos arqueológicos de calle Granada. / Daniel Pérez

En concreto, el Hércules se dató en el siglo I antes de Cristo, aunque como precisó el arqueólogo, «puede ser incluso anterior, porque, al ser un bien de prestigio caro, pudo pasar de mano en mano».

Como recordó, la figura se localizó en lo que en tiempos de la Malaca romana era una zona comercial e industrial muy próxima a ella, aunque fuera de la urbe.

Situación del solar en la Malaca romana. / Fuente: García Alfonso y Téllez Boigues

Antes que nada, hizo hincapié en que habría que pensar en una ciudad romana, clara heredera de la fenicia, muy distinta de la de nuestros días, con una línea de costa «muy retranqueada».

En cuanto a la actual calle Granada, recordó que debe su trazado sinuoso a que fue el cauce de un antiguo arroyo que desembocaba por entonces en la actual plaza de la Constitución, por lo que la calle Larios estaría en época romana bajo las aguas. Como señaló, es posible que en las proximidades hubiese además un puerto.

El arqueólogo Eduardo García Alfonso presentó a Alejandro Pérez-Malumbres, para su conferencia sobre Hércules en el Museo de Málaga. / A.V.

Al pie de ese arroyo, los romanos ‘estrenaron’ la zona motivo de la excavación, pues antes no había sido ocupada.

En el solar pudo hallarse, entre decenas de piezas de distintas épocas, dos muros paralelos que delimitarían una calle principal y cerca, unas piletas de salazón. En cuanto al hallazgo del Hércules, el arqueólogo recuerda que su equipo «no se dejó llevar por el entusiasmo, y en vez de limpiarlo, lo dejamos con el barro, pues es mucho mejor para la conservación».

Un Hércules joven

Una vez limpiada y consolidada por Quibla Restaura y restaurada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se apreció que la figura es una de las pocas en las que Hércules aparece imberbe. Además, anudada al cuello lleva la ‘leonté’, la piel del león de Nemea, uno de sus doce trabajos mitológicos.

Vista frontal del Hércules, en el Museo de Málaga. / A.V.

El experto detalló que, como a la mano derecha que tiene extendida «le faltan dos dedos», no es posible saber si portaba algún objeto, aunque una hipótesis es que llevara una o tres «manzanas de Hércules», las que robó del Jardín de las Hespérides; o bien un cántaro para beber, aunque esto último sea menos plausible.

La figura -en realidad una aleación de cobre, plomo, estaño y otros metales- destaca el arqueólogo que, en ese espacio industrial pudiera tener «un culto privado»; y recuerda cómo los fenicios ya asimilaron a Hércules con su dios Melqart. Ambos, recuerda Alejandro Pérez-Malumbres, eran «protectores de la navegación y el comercio». Todo cuadra.