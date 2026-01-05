La startup malagueña Hrider desembarca en México y afianza su presencia en América

La startup malagueña Hrider, especializada en el segmento de recursos humanos, ha abierto una delegación en México para impulsar el desarrollo de su negocio en un país en el que considera que hay un «enorme potencial». México se une a Perú y Colombia como países latinoamericanos con presencia física de la compañía. La mexicana Dalia Oviedo, que ha estado un año de formación con Hrider en Málaga, será la responsable de impulsar el crecimiento de la empresa en el mercado mexicano, donde ya cuenta con 50 clientes.

«México es un mercado muy grande. Por un lado, vamos a dar a nuestros clientes una atención más cercana, y al resto de empresas que no trabajan con nuestra tecnología vamos a enseñarles todo lo que es posible hacer con Hrider, las opciones de expansión son muy grandes puesto que hay tecnología que se aplica en España y que aquí no se usa aún. Va a ser un gran cambio positivo para todas las compañías mexicanas que nos acompañen», asegura Oviedo.

La malagueña Hrider, liderada por su CEO, Daniel del Río, ofrece una plataforma especializada en Talent Intelligence que está indicada para empresas de cualquier sector o compañías de consultoría de RRHH que apuestan por la toma de decisiones basada en datos y los procesos de mejora interna continua.

El CEO de HRider, Daniel del Rio, y Rocio Valenzuela, y la responsable de producto, Rocío Valenzuela. / L. O.

Gestión del talento

Esta solución especializada en gestión estratégica de talent ya es utilizada en 30 países y gestiona más de 500.000 empleados. En ocho años ha alcanzado los 700 clientes corporativos, destacando compañías nacionales e internacionales como Eurofirms, Saint Gobain, Anaya, Cabify, Viajes El Corte Inglés, Codorníu, BricoDepot, Unicef, Pastas Gallo, Universidad de Alicante, Textron Aviation, JC Decaux, Omnicom Media Group, Vincci Hoteles o la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

«Todas son entidades interesadas en introducir sistemas para medir sus resultados y apoyar el desarrollo profesional de sus colaboradores para ser más eficientes y competitivas», comenta la empresa.

Hrider, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha dado el salto a México para seguir expandiendo el negocio y adaptando su producto al mercado local con funcionalidades específicas (como la evaluación de riesgo psicosocial mexicana NOM-035).

Nueva herramienta con IA

En noviembre, Hrider presentó en sociedad en Madrid su nueva herramienta con IA: Hrider Lab, un laboratorio avanzado que permite bucear entre todos los datos existentes sobre talento y experiencia de empleado con un alto nivel de profundidad muy alto.

«La clave no está en almacenar datos, sino en convertirlos en inteligencia que transforme organizaciones. Aún queda un largo camino por recorrer para transformar los departamentos de Recursos Humanos en verdaderos impulsores estratégicos del crecimiento empresarial. En este contexto, Hrider se ha convertido en una ventaja competitiva clave para nuestros clientes: reducir la rotación, fidelizar el talento y detectar ineficiencias pueden marcar la diferencia en un mundo tan competitivo», asegura Daniel del Río.

Hrider afirma que su apuesta prioritaria es por la gestión estratégica y el desarrollo de las personas, lo que se denomina como software especializado en «Gestión de Talento».

Mejora de la carrera profesional

La responsable de producto de la compañía, Rocío Valenzuela, afirma que el objetivo es «mejorar el mundo a través de cómo las personas mejoran su carrera profesional, desarrollan sus capacidades, despliegan su talento y potencial».

Su software integra People Analytics avanzado e Inteligencia Artificial. Está especializado en el diagnóstico y desarrollo del talento e impulsa el desarrollo de las personas y agiliza la evaluación de objetivos y desempeño, el feedback 360º y las mediciones de clima y cultura para empresas de mediano y gran tamaño.