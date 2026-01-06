Arrabal-AID, 10 años dando una segunda oportunidad educativa

El año acaba de empezar y muchos ya tienen preparada su lista de buenos propósitos. En algunos casos serán retos nuevos y en otros retomarán esas actividades que se les resisten. Las segundas oportunidades pueden suponer un cambio de vida. De ahí la filosofía de las llamadas Escuelas de Segunda Oportunidad, una iniciativa social que intenta que nadie se quede atrás en el camino de la educación y la inserción laboral como se hace desde hace una década en Málaga.

La Asociación Arrabal-AID de Málaga lleva diez años con su Escuela de Segunda Oportunidad, aunque obtuvo la acreditación oficial en 2017. En España, hay medio centenar de estas iniciativas por las que jóvenes de 15 a 29 años que abandonaron el sistema educativo pueden obtener el título de la ESO y continuar un itinerario formativo o encontrar un trabajo.

Alumnos de la Escuela de Segunda Oportunidad de Málaga, en un taller. / La Opinión

La labor de Arrabal-AID en este ámbito ha sido intensa en estos años con la participación de unos 520 alumnos y alumnas, cada uno con sus circunstancias vitales y características personales.

¿Quiénes acuden a esta escuela?

Cristina Salas, responsable de la Escuela de Arrabal-AID en Málaga, explica que hay varios perfiles de estudiantes. Por un lado, aquellos «muy jovencitos» que han tenido muchas dificultades académicas o sociales en sus institutos, «se han encontrado completamente desplazados» y han abandonado los estudios en segundo de la ESO. Es el caso de alumnos que han sufrido bullying u otras formas de acoso o personas con barreras físicas o psicológicas, por ejemplo.

Cuando intentan acceder al mercado laboral, no pueden porque no tienen el título de la ESO y entonces acuden a esta Escuela de Segunda Oportunidad que admite a jóvenes entre los 16 y los 29 años.

Otro grupo estaría formado por aquellos jóvenes que han tenido que dejar los estudios ante la necesidad de trabajar: «Han sido capaces de encontrar trabajo, pero les siguen demandando el título o se ven en la necesidad de sacárselo». Además, la técnico de Arrabal-AID destaca a otros alumnos con situaciones familiares muy complicadas porque han sido padres o madres muy jóvenes.

En el grupo que comenzó en la Escuela de Segunda Oportunidad de Málaga en octubre pasado hay 49 estudiantes pero las plazas son 55, por lo que la matrícula está abierta. Aunque la edad máxima son los 29 años, el grueso tiene entre 16 y 24, hay paridad entre chicos y chicas y ha habido un aumento de alumnado extranjero respecto a cursos anteriores.

Estudiantes de la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID en Málaga. / L.O.

Una formación ‘a medida’

La formación que el equipo de Arrabal-AID les ofrece para que puedan sacarse el título de Educación Secundaria Obligatoria tiene varias modalidades y destaca por adaptarse a las necesidades de cada alumno.

Dentro de la formación presencial, pueden acudir a clases con los profesionales de Arrabal. Un equipo formado por María José Álvarez Morales, referente del Área de Formación; Juan Francisco Ruiz, Pablo Pérez, Nazaret Argal y Cristina Salas.

Como novedad y buscando que los estudiantes saquen aún mejores notas, Arrabal-AID les ofrece la posibilidad de acudir a la Escuela para Adultos (ESPA) del IES Vicente Espinel.

«Hemos visto que con la prueba libre los jóvenes no consiguen mucha nota y la necesitan para ser competitivos académicamente para seguir en una FP u otros estudios», indica Cristina Salas.

Por ello, ahora tienen alumnos en sus propias clases de retorno educativo, en la ESPA del Gaona y otros en la modalidad online, aunque son más los que optan por la presencial.

La técnico destaca que el ‘cara a cara’ les permite «conocerlos, ser más cercanos y facilitarles ayuda no sólo académica y laboralmente, sino también en las necesidades personales que presenten».

La formación de la Escuela de Segunda Oportunidad no se limita a las materias para sacarse el título de ESO sino que también les enseñan habilidades ‘blandas’ o ‘soft skills’ como capacidad de comunicación o trabajo en equipo, muy demandadas hoy por las empresas.

Integrantes de la organización social, sin ánimo de lucro, Arrabal-AID / L.O.

El camino hacia un empleo

Igualmente, imparten talleres y actividades relacionadas con ámbitos como la digitalización. El camino de Arrabal-AID con estos jóvenes no termina cuando se sacan el título de la ESO, sino que muchas veces les acompañan hasta su inserción laboral. El tiempo medio en el que logran aprobar es de entre uno y dos cursos dependiendo de las circunstancias. Y muchos continúan en la asociación en alguna de las numerosas iniciativas formativas que ofrecen.

De los 55 estudiantes de la promoción de Segunda Oportunidad de 2024-25, 48 se presentaron a las pruebas libres y 28 de ellos lograron el título, lo que supone un 58%. Además, Cristina Salas destaca que 18 consiguieron superar al menos un ámbito de conocimiento y la mayoría no se ha rendido, sino que continúa estudiando este curso. De esa promoción, un total de 20 jóvenes están trabajando actualmente o haciendo prácticas con opción a ser contratados.

Las metodologías, estrategias y retos de las Escuelas de Segunda Oportunidad se debatieron a final de diciembre en un congreso nacional, en formato virtual, en la Facultad de Educación de la UMA.

Cristina Salas explica que en esta cita se pusieron sobre la mesa cuestiones como la necesidad de que la ley de Educación «haga un hueco» a esta modalidad formativa.

Quien quiera colaborar con la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID puede hacerlo a través del Reto Solidario de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, ESAD, que dedicará una función a esta iniciativa social el próximo mes de marzo.