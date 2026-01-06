Un centenar de incidencias en Málaga por los fuertes vientos

Los fuertes vientos que han azotado este martes, 6 de enero, día de Reyes, la provincia de Málaga, especialmente el litoral, donde las rachas máximas han superado los 30 km/h en Vélez-Málaga, la capital o Marbella, han provocado un centenar de incidencias gestionadas por el servicio de emergencias 112 Andalucía, según ha informado en redes sociales. De hecho, la Aemet mantenía activado avisos de nivel amarillo por viento y por fenómenos costeros en casi toda la provincia: Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía. El aviso también comprendía oleaje y temperaturas mínimas de 4 grados.

Dicho mensaje ha precisado que la matoría de avisos se han registrado sobre todo en Vélez-Málaga y Marbella, aunque también se han recibido avisos en Estepona, Fuengirola, Mijas, Torremolinos y Benalmádena y las incidencias han sido mayoritariamente caída de ramas, árboles, alumbrado navideño y mobiliario urbano. No consta que se hayan producido daños personales.

Una de las consecuencias ha sido la caída de un poste de una gasolinera de Marbella, que ha colapsado y ha destrozado cuatro motocicletas durante este Día de Reyes Magos. La mayoría de las incidencias han tenido lugar durante la mañana, aunque el centenar de contabilizadas incluye desde primera hora del día y hasta el anochecer.

Los bomberos del Consorcio Porvincial de Bomberos (CPB) de Málaga también han tenido muchas intervenciones este martes como la retirada de árboles con peligro de caídas en Estepona y Vélez, o de elementos colgantes, cables y decoraciones navideñas en Vélez, Villanueva de la Concepción o Torremolinos.

Aunque el viento ha causado problemas en casi todas la comarca, la Costa del Sol se ha llevado la peor parte. En Mijas, derribó áboles en varias zonas, como en La Muralla, La Alquería, Espartales, Puebla Tranquila, y tiró un muro en la zona de Toril y un cartel comercial en Calanova.

Para evitar daños personales, los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena y Marbella decidieron cerrar de forma temporal todos los parques públicos como medida preventiva ante las fuertes rachas de viento que se han producido en el día.

Arbol caído en Benalmádena. / L.O.

En el término municipal benalmadense se han caído varios árboles en la vía pública en varios puntos, como en el pasaje Generalife, Mare Nostrum, la avenida Retamar y las calles Tomillo, Medina Azahara ySalvador Balbuena. Además, se ha caído un pino centenario de la Finca Los Castillejos, a la entrada de Benalmádena Pueblo.