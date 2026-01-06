Condenadas cuatro personas en Málaga por explotar sexualmente a mujeres sudamericanas

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro personas por integrar una organización criminal relacionada con el traslado de mujeres de otros países, sobre todo sudamericanos, a Málaga y facilitar el ejercicio de la prostitución de estas personas en "penosas condiciones" y aprovechando su situación "de necesidad económica".

Según se declaró probado por la Sección Primera de Málaga en su sentencia, cuatro de los acusados, con vínculos familiares, se habían puesto de acuerdo desde 2021 para realizar "de forma estable, organizada y coordinada" distintas actividades relacionadas con los delitos de prostitución.

La resolución señala que una de las acusadas "gestionó el traslado de dos mujeres desde sus países de origen en Sudamérica, aprovechando su situación económica muy precaria, con cargas familiares, hasta Málaga para que ejercieran en su beneficio la prostitución".

Y una vez en Málaga organizaba su recogida y su alojamiento en los pisos y casas de citas que gestionaba dicha acusada. Así ocurrió respecto a varias mujeres, que han sido testigos protegidas en esta causa, "cuyo traslado organizó y financió, no informándoles desde el inicio que trabajarían en la prostitución".

Llegaban con falsas promesas de trabajo

En este punto, la Sala indica que en algunos casos les manifestó que trabajarían en un centro de estética tras proponerles hacerse cargo del billete a cambio de devolvérselo con su trabajo poco a poco y ofrecerle la posibilidad de alojamiento en viviendas donde había una encargada.

Esas personas, llamadas también 'mamis', seguían directrices de la anterior acusada y les informaban a las mujeres que debían ejercer la prostitución, "por lo que dada su situación de necesidad económica, aceptaron", pero los beneficios eran para los acusados y tenían "penosas condiciones" de trabajo, dice el Tribunal.

Esta misma procesada regentaba varios pisos y casas de citas "en los que explotaba la prostitución de las referidas mujeres, a las que sometían a condiciones abusivas, todas ellas ciudadanas extranjeras --muchas procedentes de Colombia-- y, en aquél momento, en situación irregular".

Para encubrir esa situación "se les obligaba a firmar un simulado contrato de subarriendo de las habitaciones, que debían mostrar a las autoridades en el caso de inspección; a la vez que se las obligaba a rotar por las diferentes casas tras un corto período de tiempo", según estableció la Sala.

La función de las 'mamis'

Según se incide, esta acusada era auxiliada por las encargadas o 'mamis' de las viviendas y, muy especialmente, por otra procesada, que "se encontraba por encima del resto de encargadas y, en nombre de aquélla, impartía directamente instrucciones sobre organización y funcionamiento de las casas de citas", dice la sentencia.

Era a esta segunda acusada a la que hacían algunos bizum los clientes en pago de los servicios de las chicas y era, según el Tribunal, "la principal colaboradora" de la otra en cuanto al negocio de prostitución, desde la recepción de algunas mujeres hasta el control del cumplimiento de las normas de funcionamiento.

Un condenado: encargado de las casas y de suministrar droga

Por su parte, otro acusado intervenía también en la gestión ordinaria de las casas y se encargaba en ocasiones de acompañar a las mujeres a los servicios que prestaban fuera de la vivienda y trasladarlas personalmente a esos otros lugares, además de la llevanza de las cuentas del negocio.

Asimismo también se considera probado que era el encargado del suministro a las casas de sustancia estupefaciente, especialmente cocaína, para los clientes; una actividad esta en la que a veces iba acompañado por su entonces pareja, también procesada y que colaboraba en esta distribución de la droga en los pisos.

Reparto de los ingresos y disponibilidad 24 horas

Según se señala en la sentencia, entre las normas que regían en las casas estaban el reparto al 50% de los ingresos, la disponibilidad de las víctimas durante 24 horas con sólo dos horas de descanso diario y un día a la semana de descanso y la imposibilidad de rechazar a clientes. Además, eran controladas por cámaras.

Asimismo, se imponían multas y sanciones económicas a las mujeres si tardaban en regresar a las casa tras su descanso diario o si no ordenaban o limpiaban el piso, si tardaban más de cinco minutos en presentarse ante el cliente o si no abandonaban la habitación al terminar el tiempo contratado.

Con los cuatro acusados principales, colaboraban las denominadas 'mamis' o encargadas de las casas, "que actuaban también sometidas a condiciones laborales rigurosas y con bajos sueldos, obligadas por sus circunstancias personales, ya que algunas también ejercían de chicas además de aplicar las normas suministraban droga.

Tres acusadas, condenadas

Según la sentencia, tres acusadas que han sido condenadas ejercían función de encargadas, sobre todo en lo relativo al tráfico de drogas; igual que otras siete mujeres que también han sido condenadas por venta de cocaína a los clientes en las distintas casas de citas, todas en Málaga capital y que fueron registradas.

En estos registros se intervinieron diversa documentación sobre los servicios sexuales prestados por las chicas, cuadernos en los que se anotaban los servicios realizados, su precio y las sustancias recibidas y las normas; así como contratos de subarrendamiento de habitaciones, dinero en efectivo y droga.

Delitos por los que han sido condenadas

Por estos hechos se condenó a la principal procesada por un delito de integración en grupo criminal y por varios relativos a la prostitución, además de por delitos de trata de seres humanos y por tráfico de droga; se le impone 32 años de prisión. A los otros tres se les condena por el primer delito y por alguno de los otros y se les imponen distintas penas.

Asimismo, hay diez procesadas a las que se les condena por delitos contra la salud pública y se le impone dos años de cárcel. Estas expresaron su conformidad con los hechos por los que se las acusaba por el fiscal y en la sentencia se les concede la suspensión de la pena por un plazo de cuatro años.