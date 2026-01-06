La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de un millón de euros

El primer premio de la Lotería del Niño ha dejado una huella en Málaga, repartiendo la suerte en varios puntos del territorio. El número agraciado se ha vendido en seis administraciones de la provincia Plaza de la Constitución, 4 (Riogordo); Duque de Rivas, 2 (Málaga capital); Juan Valdés, 20 (Málaga); Avenida de Andalucía, 85 (Torre del Mar); Catapilco, 3 (Málaga) y en Plaza del Lido, Conjunto Los Jazmines (Torremolinos).

Administraciones históricas como La Gata Loca y La Piedad, conocida popularmente como la Doña Manolita malagueña, vuelven a dar premios, confirmando su fama como puntos habituales de la suerte: “Sabemos que han sido varios números por máquina, pero no sabemos cuántos. Estamos super felices de volver a dar premios”, nos cuentan desde La Piedad.

Además, Torremolinos vuelve a celebrar un nuevo golpe de fortuna tras la Lotería de Navidad, ya que la administración de Los Jazmines repite como una de las agraciadas.

Cuando parecía que no, Málaga se lleva el primer premio de la Lotería del Niño 2026, con un total de más de 1,2 millones de euros repartidos, gracias a los 200.000 euros por décimo, una cantidad que ha alegrado a numerosos vecinos.

Resto de premios destacados