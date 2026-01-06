El secreto mejor guardado de la Axarquía malagueña: un pueblo blanco entre viñedos, montañas y miradores

Existe un municipio en la Axarquía malagueña que no necesita filtros, pues su belleza rezuma natural y salvaje entre sus miradores de vértigo, sus calles estrechas y empinadas, y sus casas encaladas repletas de flores.

Un entorno perfecto para visitar este invierno y contemplar su privilegiado entorno, situado a los pies de la Sierra Almijara y muy cerca de Tejeda y Alhama.

Un pueblo blanco repleto de historia, plazas y gastronomía

Este pueblo blanco de Málaga que mezcla historia, plazas con encanto y una gastronomía única repleta de migas, potajes y vino moscatel es Cómpeta, conocida por su envidiable ubicación como la 'Cornisa de la Costa del Sol'.

Así, este pueblo blanco malagueño que ha sido testigo de toda clase de culturas a lo largo de los siglos ha sido nombrado uno de los Pueblos Mágicos de España por su amplia riqueza natural, monumental, histórica y cultural que se puede observar en cada uno de sus rincones, plazas y paisajes.

Cómpeta, el pueblo blanco más fotogénico

Como bien muestra su propio nombre, que proviene del latín 'Compita-Orum', que significa cruce de caminos, Cómpeta fue un importante punto de encuentro y de comercio durante la época romana.

La impronta que este hecho dejó en la localidad aún se puede contemplar en sus principales monumentos y enclaves de interés.

La plaza Almijara de Cómpeta / mapio.net

Además, su pasado morisco está patente en sus calles estrechas y empinadas, así como en sus casas blancas salpicadas por los llamativos colores de las flores que decoran cada uno de sus balcones.

Esto ha convertido Cómpeta en uno de los municipios más fotogénicos de toda Andalucía. Todo ello sumado a su ubicación, entre montañas y viñedos, lomas, barrancos y senderos que recorren las Sierras de Tejera, Almijara y Alhama.

Los principales reclamos de Cómpeta, Pueblo Mágico de España

Entre su patrimonio monumental, por su parte, se encuentra una amplia variedad de ejemplos de arquitectura que lo convierten en uno de los entornos urbanos más espectaculares de la provincia.

Así, destacan la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, que mantiene su torre neomudéjar y los frescos del artista Francisco Hernández; la Plaza Almijara, el Paseo de las Tradiciones, con murales cerámicos de Antonio Rivas o los distintos miradores que dominan el entorno.

La mejor gastronomía de la Axarquía malagueña

A esto se unen la Ermita de San Sebastián y la de San Antón, con unas vistas privilegiadas del entorno, así como las Casas Colgantes de la Plaza de la Vendimia y el Museo de Artes y Costumbres.

Y para los amantes de la buena gastronomía, Cómpeta ofrece su gran reclamo y orgullo, el vino moscatel, así como su aceite de oliva virgen extra, la miel y las almendras.

Cómpeta. / La Opinión

A esto se suman sus platos estrella, las migas, el potaje de higos, el choto o el lomo al ajillo, las mejores opciones para disfrutar del otoño con los mejores platos, vistas y experiencias.