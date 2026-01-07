Borrasca Francis en Málaga: habrá un desembalse en la presa de Casasola tras las fuertes lluvias

La Junta de Andalucía ha previsto, para este jueves 8 de enero, que se lleve a cabo un desembalse en la presa de Casasola, en la provincia de Málaga. A diferencia de como sí ha sucedido en las presas gaditanas de Guadarranque y Los Hurones, en la de Casasola no se hará por motivos de seguridad, sino para eliminar los sedimentos que hayan podido entrar como consecuencia de las fuertes lluvias.

El desagüe será de unos 20 m3 por segundo, "lo que supondrá unas maniobras similares a las que se llevaron a cabo en 2025, sin ningún tipo de problema", según recordó el Gobierno andaluz en un comunicado.

Obras de emergencia en Casasola

Asimismo, indicaron que "gracias a las obras de emergencia que ha realizado el Gobierno andaluz en la presa de Casasola, por 2,1 millones de euros, pueden realizarse estas maniobras para retirar los sedimentos que han entrado tras la borrasca Francis".

La Junta de Andalucía inició tras la DANA que tuvo lugar en marzo del año pasado una actuación de emergencia para recuperar la operatividad de los desagües de fondo en este embalse, que se encuentran plenamente operativos.

Por seguridad en Cádiz

La Junta de Andalucía ya ha procedido, por motivos de seguridad, a realizar desembalses controlados y extraordinarios en las presas de Guadarranque y Los Hurones, en la provincia de Cádiz, tras las abundantes lluvias que han dejado en los últimos días la borrasca Francis, con el objetivo de recuperar el 10 por ciento de resguardo necesario para poder laminar posibles crecidas futuras que puedan producirse en los meses de lluvias.

En el embalse de Guadarranque, que se ha situado al 100 por cien de su capacidad, se están desaguando 37m3 por segundo desde las 7,00 horas de este miércoles, con una duración aproximada de entre 48 y 72 horas.

En lo que respecta a la presa de Los Hurones, que se encuentra en estos momentos al 91,11 por ciento de su capacidad, se ha abierto el desagüe de fondo alrededor de las 10,00 horas de este miércoles hasta el próximo viernes, para desembalsar unos 34m3 por segundo que irán directamente al embalse del Gualdalcacín.