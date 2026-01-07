El PP exige al Gobierno la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones en el Guadalhorce

Con los daños causados por el paso de la borrasca Francis por la provincia de Málaga aún reciente, el PP exigió al Gobierno central la construcción de la presa de Cerro Blanco para combatir las inundaciones y reducir el riesgo de que sigan reincidiendo en el Valle del Guadalhorce con las crecidas del río.

La presidenta del PP de Málaga y delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, Patricia Navarro, defendió que esta es "una obra que solucionaría gran parte de la inundabilidad que afecta a todo el Valle del Guadalhorce, también a Málaga capital, a Alhaurín de la Torre e incluso a Torremolinos". "No solo valdría para almacenar agua para el momento en el que no llueva, sino sobre todo para cuando llueva, y cuando llueve de más, poder retener esa avenida del Río Guadalhorce con esa presa de Cerro Blanco", manifestó pocos días después de que las riadas hayan reaparecido en enclaves como la Estación de Cártama o Coín, dónde la fuerza del río llegó a derrumbar un puente.

Imagen del puente derrumbado por la borrasca Francis en Coín. / Ayuntamiento de Coín

Desarrollo de la comarca

Navarro consideró que "la presa de Cerro Blanco es una infraestructura vital para el futuro y el desarrollo de una comarca eminentemente agrícola, como el Valle del Guadalhorce, pero también vendría bien para otros sectores productivos, como puede ser el turismo".

A su juicio, la necesidad de impulsar esa obra "va más allá de lo económico, va más allá del desarrollo y del progreso, porque también con ella se lograría preservar la vida de los malagueños en los momentos de inundación".

Incluso, Navarro enfatizó que se trata de "una presa que empieza ya a ocupar el primer puesto del orden de prioridad de todas las reivindicaciones que el Partido Popular va a llevar en lo sucesivo al Gobierno de España".

"Quiero aprovechar para anunciar, delante de todos los compañeros, que será la primera prioridad de todas las reivindicaciones que tiene este partido de cara al Gobierno de España, y no solo al de ahora sino al que pueda venir, incluso si es del Partido Popular", manifestó Navarro durante la intervención que protagonizó tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Málaga.

En una primera comparecencia tras la Navidad, la dirigente del PP no perdió de vista el periodo de sequía ya superado y expuso que, tras "todo lo que hemos ido viviendo en los últimos años", todo lo relacionado con el agua va a seguir formando partes "de ese corazón de las reivindicaciones que el Partido Popular va a seguir manteniendo".

"Lo fue estando en pleno periodo de sequía, reivindicando aquellas obras declaradas de interés general del Estado en nuestra provincia valoradas en más de 2.000 millones de euros que están sin ejecutar por parte del Gobierno de España, pero también y en momentos como estos cabe pedir todas aquellas infraestructuras que no solo pueden valer para almacenar agua para cuando no tengamos, sino también para retener las avalanchas, las avenidas y las inundaciones, que asolan una parte muy importante de nuestra provincia como es el Valle del Guadalhorce.

Plan para las playas

Asimismo, Navarro recordó que "en esta época de temporales se ven también afectadas las playas, materia prima de esa gran industria que es el turismo y da tantos puestos de trabajo y tanta economía a nuestra provincia".

En este sentido, insistió en que "las playas quedan absolutamente devastadas también con los temporales" y, por ese motivo, reiteró que el PP de Málaga "va a seguir exigiendo al Gobierno un plan de estabilización de las playas del litoral malagueño".

Otros asuntos

La presidenta del PP de Málaga abordó otros asuntos y ha reivindicado las “inversiones históricas” planificadas en Málaga a lo largo de este 2026 por los ayuntamientos gobernados por la formación, la Diputación y la Junta de Andalucía frente a un Gobierno de España “absentista” y "sin presupuestos".

Así lo ha expuesto durante la reunión del Comité de Dirección, donde ha valorado que las administraciones gobernadas por el PP aprueban sus cuentas en tiempo y forma mientras que el Ejecutivo central prorroga la “maldición consagrada por Sánchez para Málaga”, al "imponer durante años los peores presupuestos para la provincia".

De este modo, Navarro ha destacado que los principales ayuntamientos de la provincia y la Diputación superan los 3.300 millones de euros presupuestados este año “para impulsar proyectos que redunden en una mejor calidad de vida de los malagueños”. Además, ha señalado los 737 millones consignados en inversiones por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para Málaga este ejercicio, marco en el que ha recordado que la Junta ha invertido más de 4.300 millones de euros en la provincia desde 2019.