Carmen Casero se reunirá con los vecinos afectados por las obras de los apartamentos turísticos de la Torre de San Telmo

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, se reunirá el próximo lunes, 12 de enero, con una representación de vecinos afectados por las obras de 22 apartamentos turísticos en los números 25 y 26 de la calle Torre de San Telmo, en Pedregalejo, confirman fuentes municipales. Las mismas fuentes señalan que la concejala no hará declaraciones hasta ese encuentro.

La reunión se produce tras pedir los vecinos una reunión con el concejal de Málaga Este Carlos Conde y tras dar a conocer este diario, el 5 de diciembre, la preocupación vecinal porque las obras han provocado la tala de una arboleda; por la actuación en un muro de contención y por la aparición de grietas en algunas casas próximas, lo que les hace temer por la estabilidad del cerro, unas antiguas canteras.

Además, también están preocupados por que no haya espacio físico para que, en caso de alguna urgencia, por esta estrecha calle sin salida puedan acceder a los apartamentos vehículos de bomberos o ambulancias.

La calle Torre de San Telmo, con la obra a la derecha. / La Opinión

Pedregalejo y El Palo

Los vecinos afectados critican de paso que han recibido indicaciones del Ayuntamiento para que al encuentro acudan determinados colectivos vecinales de la zona; pero no representantes de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, ni de la Asociación de Vecinos del Palo, que están asesorando a los vecinos y que además enviaron un escrito conjunto de denuncia al Consistorio, del que se hizo eco este diario.

De hecho, explicó la presidenta vecinal de Pedregalejo, Gema Delgado, solicitó una reunión de su asociación con el concejal Carlos Conde «y me dijeron que eso le correspondía a la Asociación de Vecinos de Baños del Carmen, por la zona en que estaba».

«Nosotros exigimos que acudan las asociaciones de Pedregalejo y El Palo», subrayó Carmen, una de las vecinas afectadas.

Solicitudes de información

En la denuncia conjunta las dos asociaciones de vecinos, además de compartir la preocupación de los afectados, solicitaban al Consistorio información sobre «la cuantía del aval o medidas que establezca la Gerencia de Urbanismo para garantizar la reparación de los daños causados.

También reclamaban información al Ayuntamiento sobre «la peritación de los árboles destruidos, su valoración económica y la sanción que conlleva», sobre las medidas «que van a exigir para garantizar la estabilidad del monte», así como «de los muros de contención dañados».

Los vecinos critican el riesgo de desprendimientos del cerro de San Telmo, unas antiguas canteras. / La Opinión

Entre las peticiones también se encontraba la de no conceder más plazos de ejecución a la obra, anular la licencia actual y revisar el planeamiento, «para adecuarlo a un uso más respetuoso con la realidad física del vial, con la necesidad de sosiego, y con el medio geológico, ambiental y arqueológico de la parcela» -el yacimiento arqueológico protegido del Poblado de San Telmo, de la Edad del Cobre, está en las proximidades-.

Grupo municipal socialista

Por su parte el grupo municipal socialista también ha reclamado la misma información y medidas tanto al consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como a través de un ruego, el pasado pleno municipal, así como en la comisión de distrito «apoyando a los vecinos», informó a este diario el concejal socialista Mariano Ruiz.

El concejal remarcó a La Opinión que la propia ficha urbanística de la Torre de San Telmo «pide que esa zona se toque lo menos posible», por eso pidió «transparencia y que se respete el planeamiento».

Imagen de la arboleda de la calle Torre de San Telmo, antes de las obras. / Google Earth

Respuesta de la constructora

Fuentes de la constructora Comoli que realiza las obras respondieron el pasado 5 de diciembre a este diario que contaban con la supervisión permanente de dos técnicos y con la autorización pertinente.

Además, lamentaron las molestias causadas a los vecinos y subrayaron que se estaban tomando «todas las medidas de seguridad para molestar lo menos posible y proteger al máximo el arbolado».

Uno de los árboles talados en la parcela de la calle Torre de San Telmo, en Pedregalejo. / La Opinión

En este sentido informaron de que había permiso para eliminar ejemplares, con el pago del correspondiente aval al Ayuntamiento. También indicaron que habían «parcheado la calle» en varias ocasiones, para eliminar la huella del paso de los camiones, y negaron que las obras hubieran causado problemas en las casas colindantes.

Las mismas fuentes detallaron por último que se estaban instalando «micropilotes» de 40 metros de profundidad para «hacer de barrera» y sujetar el monte antes de la obra de edificación.