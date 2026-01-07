Torre del Puerto
Proyecto del rascacielos del Puerto: Con Málaga lo tilda de “chapuza” y pide su abandono "definitivo"
El grupo de izquierdas habla de "irregularidades y déficits" en un proyecto "lesivo" para el interés de la ciudad
Samuel Saborido
El grupo municipal Con Málaga ha tildado de "chapuza" el proyecto con el que se pretende construir el famoso rascacielos en el Puerto de Málaga y ha solicitado que se abandone "definitivamente" esta aspiración del Gobierno local por ser "profundamente lesiva para el interés general" de la ciudad.
Su portavoz, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que el informe remitido por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Málaga, en el que rechaza la tramitación del proyecto, "confirma todas las irregularidades y carencias que venimos denunciando desde hace años” sobre el hotel de lujo que se pretende contruir en el Puerto.
"Se ha producido un cambio sustancial de proyecto, abandonando el diseño inicial del arquitecto José Seguí para pasar al nuevo proyecto, firmado por David Chipperfield, sin que se justifique adecuadamente ese cambio ni se reinicie el procedimiento como correspondería”, critica el edil de Con Málaga para quien existen "déficits en trámites esenciales relativos a la edificabilidad, a la viabilidad del proyecto y a cuestiones básicas en materia ambiental, entre otros aspectos".
"Intereses privados"
Además de ser "una auténtica chapuza" por contener "fallos técnicos gravísimos" este proyecto, a juicio de Sguiglia, no responde al interés general: "Responde fundamentalmente a intereses privados y a los negocios de grupos empresariales y fondos de inversión vinculados a Catar".
Por esta razón, el grupo que aglutina a Podemos e Izquierda Unida ha instado al ayuntamiento y a su regidor Francisco de la Torre (PP) a “exigir a la Autoridad Portuaria que abandone de forma definitiva el proyecto del rascacielos en el Puerto de Málaga”.
Futuro del Dique
Por último, sobre el futuro del Dique de Levante, Sguiglia ha pedido que se convierta en "un espacio para el disfrute de la ciudadanía con miradores, zonas de paseo y espacios públicos, pensado en clave de ciudad y no en clave de pelotazo especulativo”.
Ha insistido en que Málaga "no necesita más operaciones privadas de alto impacto y dudosa legalidad", sino "proyectos transparentes, con participación ciudadana y orientados a mejorar la calidad de vida de la gente", ha aclamado el portavoz.
