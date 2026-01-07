El COAC Málaga 2026 ya tiene jurado y nuevo sistema de puntuación para el concurso

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha hecho pública este martes la composición del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC), conforme a las bases que regulan el certamen. El órgano será el encargado de valorar las distintas modalidades del concurso durante la próxima edición.

Jurado del COAC Málaga 2026

El jurado del COAC Málaga 2026 estará presidido por Antonio Carlos Rojas Gallego, que contará con voz pero no con voto. La secretaría recaerá en Alejandro Pérez Alfonso, sin voz ni voto, mientras que José Manuel Vega Díaz ejercerá como auxiliar de secretario. Eva Tur López desempeñará las funciones de auxiliar de escena. Todos estos cargos técnicos carecerán de voz y voto, tal y como recogen las bases del concurso.

El presidente y el secretario del jurado han designado a los vocales para cada una de las modalidades. En comparsas y coros, el jurado estará integrado por Marta Galiano Sanz, Paula Olmo Campos, Raúl Arribas Carballo, Marina Aragón Ruiz y Enrique Perea Toro.

En el caso de las murgas y cuartetos, los vocales serán Guillermo Ruiz Muñoz, Javier Galán Arias, Raúl Berrocal López, Patricia Salado Rodríguez y María Escolar Sánchez. Además, la Fundación ha confirmado que el jurado de comparsas será también el encargado de valorar las comparsas juveniles.

Novedades

Entre las principales novedades de esta edición destaca la implantación de un nuevo sistema de puntuación, aprobado por unanimidad por los representantes de las agrupaciones de canto en una reunión mantenida con el Patronato meses atrás. A este cambio se suma una modificación en la disposición del jurado durante las sesiones que se celebren en la ESAD, donde los miembros se situarán en la parte delantera de la sala, a petición del presidente.

Votación digital

Al igual que en el pasado año, el Patronato del Carnaval mantiene su apuesta por la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, el proceso de votación del jurado se realizará íntegramente en formato digital, una medida con la que se pretende evitar el consumo innecesario de papel durante el desarrollo del concurso.