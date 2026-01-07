El comercio arranca las rebajas en Málaga: descuentos del 20% al 60% y un gasto previsto de 120 euros por hogar

El día 7 de enero constituía tradicionalmente la fecha de inicio de las rebajas de invierno aunque desde hace años, con la liberalización de estos periodos de descuentos, las cadenas suelen adelantar sus ofertas. De hecho, desde hace unos días, ya pueden verse en los escaparates de las grandes franqucias ofertas de hasta el 50% y el 60%, mientras que el comercio malagueño más tradicional arranca este miércoles con descuentos de entre el 20% y el 30%, según explica la patronal Málaga Comercio.

Los hogares andaluces prevén gastar en estas rebajas de invierno una media de 115 euros, cantidad similar a la del pasado año 2025, según una encuesta de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE), que habla de un "estancamiento" del desembolso debido a la pérdida de relevancia de las rebajas. Por provincias, Málaga (120 euros) y Granada (119) son las que más prevén gastar en rebajas, frente a Huelva (109 euros) y Jaén (110 euros) que serán las que presentan menor intención de gasto.

La presidenta de la patronal Málaga Comercio, Lorena García, explica que las rebajas que arrancan hoy se prolongarán hasta finales de febrero, tras una Navidad que, afirma, ha sido buena a nivel de ventas peses a la incidencia de la lluvia.

"Las rebajas son un periodo amplio, con buenas ofertas que el cliente puede aprovechar. Estamos con buenas expectativas de que sea una buena campaña, porque el frío, por ejemplo, está acompañando para la venta de ropa de abrigo. No es ya el mismo impacto de las rebajas de antes, porque ahora vemos descuentos durante todo el año pero sigue siendo un momento muy bueno de compra", explica García. El textil sigue siendo el rey de esta época de descuentos, junto a los complementos, el calzado y el segmento de hogar.

La responsable de la confederación malagueña de comerciantes -que está adscrita a la Confederación Andaluza de Comercio (CAC) que preside Manuel Luna- apunta que los descuentos en los establecimientos se moverán de inicio entre el 20% y el 30% en productos de temporada.

El textil sigue siendo el rey de las rebajas

El informe de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE), por su parte, coincide en que el gran sector de gasto protagonista es el textil (65,25 euros), que sigue estando a la cabeza a nivel andaluz representando el 56,92% del desembolso previsto. El calzado y los complementos (23,87 euros) representará otro 20,82% del gasto. De esta manera, la suma del textil, más el calzado y los complementos supondrá el 77,74% del cálculo en previsión.

Un escaparate de una cadena textil en la calle Larios de Málaga con anuncios de rebajas de hasta el 50%. / L. O.

Otro importante sector de gasto en rebajas sería el relacionado con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre (25,50 euros), con el otro 22,24% del gasto pronosticado.

En el caso de Málaga, el reparto es muy parecido (65 de textil, 27 de calzado y complementos y 28 de hogar, ocio y tiempo libre.

Rebajas "algo desdibujadas" por el empuje online

"Se trata de una campaña comercial ya muy desdibujada, porque ya no se producen de manera simultánea en el conjunto de los establecimientos. De hecho, muchos comercios iniciaron sus rebajas durante las fiestas navideñas e incluso antes, pues desde el año 2012 las rebajas están liberalizadas", comenta UCAUCE en su informe.

"Los encuestados apuntan a que detrás de esta menor previsión de gasto estaría la pérdida de atracción de las mismas por su gestión desigual en los diferentes formatos comerciales, especialmente en el de las compras online. En el presente escenario, las personas consumidoras no esperan grandes rebajas en precios y saben que el actual modelo de gestión de las mismas por parte de los diferentes establecimientos o formatos comerciales, ha quedado muy desdibujadas", añade este colectivo.

Una campaña que pierde "atractivo" por los descuentos continuos

Por su parte, la confederación Comercio Andalucía afirma también que el inicio de las rebajas de invierno vuelve a poner de manifiesto una realidad que el pequeño comercio andaluz viene advirtiendo desde hace años. "Desde la liberalización de los periodos de rebajas, su atractivo y su efecto positivo se han ido reduciendo de forma progresiva", señala su presidente, Rafael Bados.

"La actual normativa ha derivado en un escenario de promociones constantes durante todo el año —ofertas, descuentos permanentes, días especiales y campañas encadenadas— que ha desdibujado el concepto tradicional de las rebajas y ha restado impacto a un periodo que históricamente era clave para el comercio de proximidad. Este modelo no favorece al pequeño comercio, que no puede sostener una política de descuentos continuados en igualdad de condiciones frente a grandes superficies y plataformas digitales", explica.