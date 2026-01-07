Detenido por una presunta agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

Detenido en Málaga un hombre por presuntamente agredir sexualmente a una menor en Nochevieja, en un hostal de la capital.

Tocamientos en el baño

Los hechos se produjeron en un hostal en el centro, donde el hombre supuestamente le realizó tocamientos a la menor de 16 años. Según la información adelantada por Diario Sur, habría aprovechado que esta se encontraba ebria en el baño.

Tanto el hombre, de 37 años como la menor, que viajaba con su familia, son extranjeros y se alojaban en el hostal. Fue el recepcionista quien alertó a la policía después de ser avisado de lo sucedido.

Hasta el lugar acudió una unidad de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que se entrevistó con las partes implicadas y realizó las correspondientes indagaciones, tras lo que detuvo al hombre por un presunto delito de agresión sexual.