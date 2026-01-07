Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UnicajaMascotasHospital MaternoHipódromoSan TelmoVientoLotería El NiñoListadoMálaga CF
instagramlinkedin

Agresión sexual

Detenido por una presunta agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

El agresor, de 47 años, aprovechó que la víctima se encontraba ebria en el baño para realizar tocamientos

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional / L.O

La Opinión

Málaga

Detenido en Málaga un hombre por presuntamente agredir sexualmente a una menor en Nochevieja, en un hostal de la capital.

Tocamientos en el baño

Los hechos se produjeron en un hostal en el centro, donde el hombre supuestamente le realizó tocamientos a la menor de 16 años. Según la información adelantada por Diario Sur, habría aprovechado que esta se encontraba ebria en el baño.

Tanto el hombre, de 37 años como la menor, que viajaba con su familia, son extranjeros y se alojaban en el hostal. Fue el recepcionista quien alertó a la policía después de ser avisado de lo sucedido.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar acudió una unidad de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que se entrevistó con las partes implicadas y realizó las correspondientes indagaciones, tras lo que detuvo al hombre por un presunto delito de agresión sexual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  4. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  5. Llega la borrasca Francis: avisos amarillos y naranjas en Málaga por lluvias
  6. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  7. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  8. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan

Los dos restaurantes de Málaga que se han colado entre los favoritos de 'El Comidista': "Un bistró francés a la andaluza"

Los dos restaurantes de Málaga que se han colado entre los favoritos de 'El Comidista': "Un bistró francés a la andaluza"

Las mascotas ya son cinco veces más que los menores de diez años en Málaga

Carmen Casero se reunirá con los vecinos afectados por las obras de los apartamentos turísticos de la Torre de San Telmo

Carmen Casero se reunirá con los vecinos afectados por las obras de los apartamentos turísticos de la Torre de San Telmo

La provincia de Málaga, en "alto riesgo" de desertificación, según el CSIC

Detenido por una presunta agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

Detenido por una presunta agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

El Hospital Materno Infantil de Málaga realiza una firme apuesta por la humanización

El Hospital Materno Infantil de Málaga realiza una firme apuesta por la humanización

Los fuertes vientos provocan un centenar de incidencias en Málaga

Los fuertes vientos provocan un centenar de incidencias en Málaga

Condenadas cuatro personas en Málaga por explotar sexualmente a mujeres sudamericanas

Condenadas cuatro personas en Málaga por explotar sexualmente a mujeres sudamericanas
Tracking Pixel Contents