Detenido en Málaga por disparar a un vecino con una pistola de aire comprimido

Detenido en Málaga un individuo de 36 años tras disparar con una pistola de aire comprimido a un vecino, que sufrió un impacto de un balín en la mejilla, además de causar daños en la puerta de una casa contigua y en un vehículo estacionado.

Disparo en la mejilla

Los hechos tuvieron lugar este martes sobre las 17.00 horas, en el distrito Churriana cuando, presuntamente, el individuo comenzó a disparar desde su vivienda con una pistola de balines a un vecino que estaba paseando a su perro, llegando a impactar e incrustándose uno de ellos en la mejilla de la víctima.

Tras recibirse llamada en la Sala 092 de la Policía Local de Málaga informando de los hechos, una patrulla de la zona se desplazó hasta el lugar, entrevistándose con la víctima y solicitando la presencia de una dotación del 061 tras comprobar que presentaba una herida sangrante y el balín incrustado.

Los policías locales llamaron a la puerta del inmueble donde reside el presunto autor, pero este no respondió, lo que obligó a pedir refuerzos. Finalmente, el individuo se asomó por la ventana y accedió a salir de la vivienda.

Inspección de la vivienda

Los agentes inspeccionaron el interior del inmueble, comprobando que se encontraba en situación de insalubridad y localizando e interviniendo la pistola de aire comprimido con la que presuntamente efectuó los disparos, además de un bate de béisbol y dos cuchillos de grandes dimensiones, concretamente de 23 y 38 centímetros de longitud.

Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención del individuo y a su traslado a un centro hospitalario, donde quedo ingresado en observación a la espera de evaluación psiquiátrica, siendo custodiado por agentes de la Policía Local de Málaga.